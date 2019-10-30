15:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Модель нашла неожиданную причину женской полноты и была поднята на смех
Американская
«Во-первых, это калории,
Суждение Чехопулос было опровергнуто главой австралийской компании The Healthy Happy Co, занимающейся вопросами здорового питания, Белиндой Макдугалл (Belinda MacDougall). По ее словам, винить шампунь в наборе лишних килограммов — нелепо, поскольку эта проблема напрямую связана с диетой.
Если бы дело было только в шампуне, как легко было бы преодолеть кризис, с которым мы столкнулись. К сожалению, полнота скорее обусловлена потреблением злаков,
фаст-фуда,пиццы, вина, пива и безалкогольных напитков.
Макдугалл поддержали и пользователи соцсетей. «Это новый уровень фэтфобии: заставлять женщин беспокоиться по поводу калорий в шампуне», «Какая страшная пропаганда! Во времена, когда я страдала расстройством питания, это оказало бы ужасное влияние и я бы зациклилась еще больше», — обругали Чехопулос в Twitter.
В августе СМИ писали о девушке, которая на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой и добилась неожиданных результатов. Рэйчал де Ронд из Нидерландов всегда мыла голову раз в два дня, и с годами ее кудри потеряли свою упругость. В 2017 году она услышала о методе, предполагающем отказ от химических средств в пользу более легких альтернатив, таких как яблочный уксус или простая вода. Испробовав метод, девушка увидела значительные перемены: ее волосы стали объемнее и кудрявее.