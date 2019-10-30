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15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Модель нашла неожиданную причину женской полноты и была поднята на смех

Американская Instagram-модель Элени Чехопулос (Eleni Chechopoulos) заявила, что женщины набирают вес из-за неправильно подобранного шампуня. На пост в ее закрытом аккаунте обратили внимание в The Sun.

Источник: @matthew_tkocz

«Во-первых, это калории, во-вторых — гормоны, в-третьих — кишечник… Вы считаете каждую калорию, которая попадает вам в рот, но ваш вес не сдвигается с мертвой точки. Похудение связано не только с теми калориями, которые мы потребляем, но и с теми, которые воздействуют на нас извне!» — написала модель в своем посте. Затем она начала рассуждать, что химические вещества обесогены, содержащиеся в средствах по уходу за волосами, якобы могут вызвать образование жировых клеток.

Суждение Чехопулос было опровергнуто главой австралийской компании The Healthy Happy Co, занимающейся вопросами здорового питания, Белиндой Макдугалл (Belinda MacDougall). По ее словам, винить шампунь в наборе лишних килограммов — нелепо, поскольку эта проблема напрямую связана с диетой.

Если бы дело было только в шампуне, как легко было бы преодолеть кризис, с которым мы столкнулись. К сожалению, полнота скорее обусловлена потреблением злаков, фаст-фуда, пиццы, вина, пива и безалкогольных напитков.
Белинда Макдугалл
Глава австралийской компании The Healthy Happy Co
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Макдугалл поддержали и пользователи соцсетей. «Это новый уровень фэтфобии: заставлять женщин беспокоиться по поводу калорий в шампуне», «Какая страшная пропаганда! Во времена, когда я страдала расстройством питания, это оказало бы ужасное влияние и я бы зациклилась еще больше», — обругали Чехопулос в Twitter.

В августе СМИ писали о девушке, которая на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой и добилась неожиданных результатов. Рэйчал де Ронд из Нидерландов всегда мыла голову раз в два дня, и с годами ее кудри потеряли свою упругость. В 2017 году она услышала о методе, предполагающем отказ от химических средств в пользу более легких альтернатив, таких как яблочный уксус или простая вода. Испробовав метод, девушка увидела значительные перемены: ее волосы стали объемнее и кудрявее.

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