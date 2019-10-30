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15:09 (мск), источник: РИА Новости

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в университет «Синергия» с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете, а также в одной из школ заявили, что полученные данные не сохраняются, а тестирование проводится для профессиональной ориентации.

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В материале издания также указывалось, что представитель «Синергии» называет работу компании Genetic-test, чьи реквизиты якобы были указаны в pdf-файле с результатами теста, «определением наклонностей по линиям пальца, а не сбором базы данных».

«Проект Genetic-test, ранее реализовавший биометрическое тестирование, в том числе с использованием дактилоскопических данных, находился в зоне постоянного контроля Роскомнадзора. Некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов Российской Федерации в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена. Роскомнадзор направил запрос в университет “Синергия” с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Если факты нарушений подтвердятся, будет составлен протокол об административном правонарушении по 13.11 КоАП РФ, добавили в ведомстве, а соответствующие материалы переданы в суд для принятия решения о штрафе.

Genetic-test — российская компания, организующая биометрическое тестирование. Как указыввается на ее сайте, для работы используется опыт дерматоглифики для определения особенностей характера и психотипа человека, само же тестирование не является ДНК-анализом, а результаты несут информационный характер.

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