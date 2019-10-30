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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина получил открытку, которую отправил 28 лет назад

Привет из прошлого.

66-летний Джим Грин был всерьез озадачен, когда получил открытку из курортного города Бенидорм в Испании.

Житель Эссекса в Великобритании смотрел телевизор, когда принесли почту. «Я взял конверт, и моей первой мыслью было, кто это в Бенидорме?» — цитирует Грина Daily Mail. Джим посмотрел на дату и понял, что письму уже 28 лет, а отправителем был он сам.

Отдыхая в Испании много лет назад, Грин отправил открытку своим родителям. «Мама и папа! Долетел отлично, все в порядке. Отель хороший. Очень жарко. Надеюсь, с кошками все в порядке», — было написано в послании.

Сейчас Грин живет в бывшем доме своих родителей. Его мать умерла 5 лет назад, а отец — в 1997 году. По словам Джима, они никогда не бывали за границей. Сотрудники Royal Mail не знают, почему открытка пришла спустя столько лет.

Анна Лысенко

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