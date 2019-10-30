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16:49 (мск), источник: РИА Новости

Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые на основе лексического анализа слов, которыми пользуются люди при описании своего поведения, установили четыре главных цели, которыми руководствуется человек в своей жизни.

Источник: Helena Lopes/CC0

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

«Немногие вопросы более важны в области психологии, чем “Чего хотят люди?”, — приводит слова первого автора исследования Бенджамина Вилковски пресс-служба Вайомингского университета (США). — Мы решили, что лучшим способом решения этой проблемы является изучение слов, которые люди используют для описания своих целей, и мы надеемся, что наши выводы помогут достичь окончательного консенсуса».

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Разделение людей на группы по принципам целеполагания долгое время было проблемой для психологов. В попытке ее решить ученые из лаборатории эмоций и познания во главе с Бенджамином Вилковски (Benjamin M.Wilkowski) составили список из более 140 тысяч английских существительных, используемых носителями английского языка для описания мотивов своих поступков и поведения.

После рейтинговой обработки, ученые ограничили выборку 1060 понятиями, которые можно было охарактеризовать как человеческие цели.


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Затем была проведена серия из семи исследований, включающих опросы сотен людей относительно их приверженности достижению этих целей, и исследователи пришли к четырем основным понятиям, характеризующим главные человеческие цели: известность, инклюзивность, избегание негатива и следование традициям.

Исследователи дали новой классификации аббревиатуру PINT: prominence, inclusiveness, negativity prevention, tradition.

Известность охватывает цели, варьирующиеся от власти и зарабатывания денег до совершенства и славы. Сильнее всего это понятие отражает стремление к социальному статусу — попытке заслужить восхищение и уважение других.

Инклюзивность — отстаивание непредвзятого отношения ко всем людям и мнениям.

Избегание негатива — стремление не допустить любых негативных последствий своих действий — конфликтов, разногласий, социальной изоляции.

Следование традициям включает в себя установку на поддержание исконных институтов своей культуры, включая религию, семью, нацию и другие групповые ценности.

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Исследователи подчеркивают, что их выводы построены на анализе слов английского языка, используемых современными американцами, и их надо с осторожностью применять к представителям других языков и культур.

«Например, слово “церковь” не будет хорошим маркером традиции в нехристианских культурах, а “упитанность” не будет относиться к категории избегания негатива в культурах, где голод является более серьезной проблемой, чем ожирение», — говорит Вилковски. — «Тем не менее, мы предполагаем, что более глубокие понятия, лежащие в основе этих четырех категорий, характерны для всех людей, по крайней мере, для представителей больших индустриальных культур».

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