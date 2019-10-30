Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
20Все путем
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
16:32 (мск), источник: Известия

В РПЦ рассказали о разрушительной силе «крайнего либерализма»

«Крайний либерализм» оказывает разрушающий эффект на нравственную жизнь человека и именно из-за него люди отказываются от христианской веры. Об этом в среду, 30 октября, на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: Известия

«Проблема современного мира — это разрушающий нравственную жизнь человека “крайний либерализм”, который ставит человека на место Бога Сегодня вседозволенность становится реальностью. Происходит эрозия нравственности, разрушение института семьи и брака, распространение абортов и внедрение биотехнологий, противоречащих евангельским принципам», — приводит его слова «РИА Новости».

Новость
Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужна церковь

Также в своей речи митрополит Иларион с сожалением отметил, что, следуя за миром, от христианской нравственности отказываются целые сообщества, называющие себя таковыми. «Они рассматривают гомосексуализм как норму, признают законность эвтаназии, оправдывают аборты, совершают “благословение” однополых пар», — подчеркнул он.

30 октября в Москве проходит заседание VI пленума ХМКК, в котором принимают участие представители христианских церквей из стран Балтии и СНГ. Пленум созывается раз в два года.

15 октября Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о греховности идей либерализма, поскольку в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог. По его словам, на заре XX века люди были им очарованы, а основная его мысль заключалась в отказе от авторитетов и власти.

Читайте также
 Консерватория без консерватизма: «Московский форум» собрал радикалов
«На киносъемках отдохнула от балета»
Импичмент Трампа: дипломаты расскажут, как он не ценит Украину
Фадеев уволил всех артистов своего лейбла
России предложена всеобщая реновация
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Заполярный архипелаг с необычным климатом показали на фото
Российские губернаторы обсуждают вопросы региональной медицины
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
В России хотят выпускать «старые модели BMW» Первый вьетнамский автоконцерн VinFast, выпускающий автомобили на базе старых моделей BMW, намерен выйти на российский авторынок и обсуждал локализацию производства в стране
Кино
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу Юлия Михалкова заявила, что в шоу «достигла потолка» и проанонсировала запуск собственного комедийного телешоу
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Детсадовцы избили девочку, воспитательница не вмешивалась 430
Как всегда тема просто так... скучно мне.. 269
Будапешт 162
Срывая маски 139
Леди
Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер, Ани Лорак и другие на показе в Италии Звезды оценили новую коллекцию бренда нижнего белья.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке
Как красиво оформить спальню
Двушка с продуманным хранением. Как она выглядит (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь