16:32 (мск), источник: Известия
В РПЦ рассказали о разрушительной силе «крайнего либерализма»
«Крайний либерализм» оказывает разрушающий эффект на нравственную жизнь человека и именно
«Проблема современного мира — это разрушающий нравственную жизнь человека “крайний либерализм”, который ставит человека на место Бога Сегодня вседозволенность становится реальностью. Происходит эрозия нравственности, разрушение института семьи и брака, распространение абортов и внедрение биотехнологий, противоречащих евангельским принципам», — приводит его слова «РИА Новости».
Также в своей речи митрополит Иларион с сожалением отметил, что, следуя за миром, от христианской нравственности отказываются целые сообщества, называющие себя таковыми. «Они рассматривают гомосексуализм как норму, признают законность эвтаназии, оправдывают аборты, совершают “благословение” однополых пар», — подчеркнул он.
30 октября в Москве проходит заседание VI пленума ХМКК, в котором принимают участие представители христианских церквей из стран Балтии и СНГ. Пленум созывается раз в два года.
15 октября Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о греховности идей либерализма, поскольку в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог. По его словам, на заре XX века люди были им очарованы, а основная его мысль заключалась в отказе от авторитетов и власти.