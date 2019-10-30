16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бывшая вегетарианка из Австралии создала собственную мясную ферму
Любить животных при этом она не перестала.
49-летняя австралийка Тамми Джонас владеет собственной мясной фермой. Сложно представить, но почти десять лет женщина была убежденной вегетарианкой.
Еще в 1970 году Тамми прочитала книгу о том, как фермеры обращаются с сельскохозяйственными животными, и пришла в ужас. Тогда она решила отказаться от мяса и придерживалась этой диеты почти 10 лет. За это время она успела выйти замуж и родить двоих детей.
Но все изменилось, когда 30-летняя Тамми забеременела третьим ребенком. Тогда ей внезапно захотелось съесть мясной бургер. Решив, что от одной мясной котлеты ничего не случится, Тамми нарушила свою вегетарианскую диету. А потом снова и снова, пишет 10 daily.
Как пояснила Тамми, изначально она отказалась от мяса не потому, что считала, что есть животных аморально, а
Сейчас Джонас владеет собственной фермой, где выращивает свиней и коров. Она называет себя активистом, пропагандирующим деликатное и бережное обращение с сельскохозяйственными животными. Она рассказывает о пищевой этике на своей странице в Instagram, а также на сельхоз форумах и выставках.
Екатерина Гура