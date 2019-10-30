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16:36 (мск), источник: Известия

Кубань включили в топ-5 самых читающих российских регионов

Краснодарский край вошел в пятерку самых читающих российских регионов. Рейтинг составила группа компаний «Литрес», проанализировав продажи электронных и аудиокниг.

В этом списке Кубань занимает третье место. После нее расположились Свердловская и Новосибирская области, а далее Башкирия. На первом месте Москва и Московская область, второе занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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Авторы исследования, слова которых приводит ИА «Кубанские новости», отмечают, что самое большое количество продаж демонстрируют такие жанры, как фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика и современная проза.

В 2018 году Краснодар попадал в топ-10 читающих городов России. Тогда первое место занял Екатеринбург, а Москва оказалась лишь второй. Третьим стал Ростов-на-Дону.

В сентябре Краснодарский край включили в топ-10 регионов России, которыми иностранные туристы этим летом интересовались больше всего.

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