Кубань включили в топ-5 самых читающих российских регионов

В этом списке Кубань занимает третье место. После нее расположились Свердловская и Новосибирская области, а далее Башкирия. На первом месте Москва и Московская область, второе занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Авторы исследования, слова которых приводит ИА «Кубанские новости», отмечают, что самое большое количество продаж демонстрируют такие жанры, как фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика и современная проза.
В 2018 году Краснодар попадал в топ-10 читающих городов России. Тогда первое место занял Екатеринбург, а Москва оказалась лишь второй. Третьим стал Ростов-на-Дону.
В сентябре Краснодарский край включили в топ-10 регионов России, которыми иностранные туристы этим летом интересовались больше всего.