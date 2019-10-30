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17:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы

Стало известно о гонорарах российских звезд за новогодние коропоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Источник: РИА "Новости"

Самыми «дорогими» музыкантами оказались участники группы «Ленинград» — их выступление на частных мероприятиях стоит 150 тысяч евро (10,6 миллиона рублей). Кроме того, отмечается, что у коллектива «роскошный райдер».

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Григорий Лепс требует за корпоратив 100 тысяч евро (7,1 миллиона рублей), а Cветлана Лобода и Стас Михайлов — 70 тысяч евро (5 миллионов рублей). В 60 тысяч евро (4,2 миллиона рублей) обойдутся концерты группы «Руки вверх» и Валерия Меладзе.

Егор Крид выступает на корпоративах за 4 миллиона рублей, а Ольга Бузова и Дима Билан требуют за такие мероприятия 3 миллиона рублей. Любовь Успенская соглашается на концерты за 2,8 миллиона рублей.

Уточняется, что молодые артисты также не отказываются от частных мероприятий, однако цены на их шоу ниже: позвать на корпоратив Элджея стоит 40 тысяч евро (2,8 миллиона рублей), артистов Artik&Asti — 3,7 миллиона рублей, певиц Zivert или Клаву Коку — 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей). Дуэт Hammali&Navai берет за корпоратив 2,5 миллиона рублей. Группа 2Маши стоит 1 миллион рублей, а Тима Белорусских — 30 тысяч евро (2,1 миллиона рублей). Feduk соглашается на подобные мероприятия за 2 миллиона рублей, а концерт Монеточки обходится в 30 тысяч евро (2,1 миллиона рублей).

В июле промоутер Сергей Лавров рассказал, сколько платят звездам за их концерты. Он подтвердил информацию о том, что лидером по заработкам является лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

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