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19:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

В парижском метро безбилетник сбежал от контролера по рельсам

Пассажиры парижского метро, дожидавшиеся поезда на станции «Миромениль», не поверили своим глазам, когда безбилетник, чтобы скрыться от контроллеров, спрыгнул на рельсы и побежал по ним.

Источник: BBC News Русская служба

Рельсы метро представляют серьезный риск для жизни людей. Любой, кто спрыгнет или упадет с платформы, может получить удар электрическим током в 750 вольт от контактного рельса.

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Происшествие случилось незадолго до полудня в понедельник. На сильно загруженной Линии 9 на полчаса остановили движение поездов, и на шести станциях отключили электричество.

Безбилетник бежал по направлению к туннелю, а контроллеры преследовали его по платформе. Мужчину впоследствии поймали, но какие меры наказания к нему применили, неизвестно.

В Париже за безбилетный проезд полагается штраф в 50 евро.

Видео инцидента, снятое одним из очевидцев, разошлось по интернету. «Я и раньше видел, как люди убегали от контролеров, но этот парень!» — написал в «Твиттере» пассажир.

Другой пользователь соцсети согласился, что бесплатный проезд в метро, пожалуй, не стоит того, чтобы лишаться из-за него жизни.

«Метро не на батарейках работает, — написал он. — Этот парень готов умереть от удара током за проезд, который стоит 1.90 евро! Он должен поблагодарить контролеров за то, что они спасли ему жизнь, отключив электричество».

Во время загрузки произошла ошибка.
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