В парижском метро безбилетник сбежал от контролера по рельсам

Рельсы метро представляют серьезный риск для жизни людей. Любой, кто спрыгнет или упадет с платформы, может получить удар электрическим током в 750 вольт от контактного рельса.
Происшествие случилось незадолго до полудня в понедельник. На сильно загруженной Линии 9 на полчаса остановили движение поездов, и на шести станциях отключили электричество.
Безбилетник бежал по направлению к туннелю, а контроллеры преследовали его по платформе. Мужчину впоследствии поймали, но какие меры наказания к нему применили, неизвестно.
В Париже за безбилетный проезд полагается штраф в 50 евро.
Видео инцидента, снятое одним из очевидцев, разошлось по интернету. «Я и раньше видел, как люди убегали от контролеров, но этот парень!» — написал в «Твиттере» пассажир.
Другой пользователь соцсети согласился, что бесплатный проезд в метро, пожалуй, не стоит того, чтобы лишаться из-за него жизни.
«Метро не на батарейках работает, — написал он. — Этот парень готов умереть от удара током за проезд, который стоит 1.90 евро! Он должен поблагодарить контролеров за то, что они спасли ему жизнь, отключив электричество».