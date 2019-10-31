00:04 (мск), источник: Известия
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве
В документе, который показал телеканал «78», говорится, что Путин состоял на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. Его характеризовали как исполнительного, дисциплинированного и добросовестного сотрудника, который в том числе отвечал за организационную и спортивную работу.
«Товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой
Также в характеристике указывалось, что Путин регулярно занимался спортом — к 23 годам он стал мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо, а в 1976 году выиграл чемпионат Ленинграда. Кроме того, его назвали морально устойчивым молодым человеком, пользующимся «заслуженным авторитетом у товарищей по работе».
На выставке также представлены сведения о будущем спикере Совфеда Валентине Матвиенко и
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В 2017 году Путин, рассказывая о своей работе в КГБ, отметил, что она была связана с нелегальной разведкой, в тот период у него был оперативный псевдоним Платов.
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