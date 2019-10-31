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00:04 (мск), источник: Известия

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на президента России Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города.

Источник: Известия

В документе, который показал телеканал «78», говорится, что Путин состоял на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. Его характеризовали как исполнительного, дисциплинированного и добросовестного сотрудника, который в том числе отвечал за организационную и спортивную работу.

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«Товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — говорится в документе.

Также в характеристике указывалось, что Путин регулярно занимался спортом — к 23 годам он стал мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо, а в 1976 году выиграл чемпионат Ленинграда. Кроме того, его назвали морально устойчивым молодым человеком, пользующимся «заслуженным авторитетом у товарищей по работе».

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На выставке также представлены сведения о будущем спикере Совфеда Валентине Матвиенко и экс-губернаторе Северной столицы Георгии Полтавченко.

Проект «Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков» можно посетить с 25 октября по 20 декабря.

В 2017 году Путин, рассказывая о своей работе в КГБ, отметил, что она была связана с нелегальной разведкой, в тот период у него был оперативный псевдоним Платов.

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