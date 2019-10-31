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30 октября, источник: "Российская газета"

Расширен список тех, кому положена досрочная пенсия

У представителей еще одной вредной и опасной профессии появится право досрочно выходить на пенсию. Приказ об этом подготовлен Минтрудом России. Он проходит общественное обсуждение. Речь в нем идет о представителях профессии «машинист подземных самоходных машин».

Источник: РИА "Новости"

По действующему законодательству право на досрочную пенсию за выслугу лет предоставляется представителям опасных профессий, занесенных в специальные списки, независимо от их возраста. Главный критерий — стаж на этих работах не менее 25 лет.

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Машинисты подземных самоходных машин сейчас имеют право на досрочную пенсию, если они трудятся на горных работах или на строительстве шахт. А если люди работают в угледобывающей шахте, права на досрочный заслуженных отдых у них нет. После того как приказ будет подписан, он исправит эту несправедливость.

Документ подготовлен во исполнение поручения президента России после встречи с угольщиками, которая состоялась летом этого года.

Напомним, помимо людей, занятых на вредных и опасных работах, право на досрочную пенсию имеют еще 12 категорий граждан.

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