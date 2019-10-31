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10:15 (мск), источник: РИА Новости

Названы лучшие хорроры десятилетия

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Заклятие» Джеймса Вана о расследовании дела об «одержимой» кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы «Оно» Андреса Мускетти и «Сплит» М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта «Кино Mail.ru».

«В канун Хэллоуина проект Кино Mail.ru составил рейтинг лучших фильмов ужасов последнего десятилетия, а также назвал топ хорроров 2019 года — по мнению зрителей. Проанализировав оценки своих пользователей и рейтинги фильмов ужасов, проект определил лучший хоррор последнего десятилетия — им оказался фильм Джеймса Вана “Заклятие”, вышедший в 2013 году», — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Хоррор «Заклятие» основан на историях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, авторов многочисленных книг о паранормальной активности.

В фильме Джеймса Вана рассказывается о случае «одержимой» куклы Аннабель и событиях, происходивших с семьей Перрон.

По словам членов этой семьи, около 10 лет они проживали в «заклятом» доме, где происходили странные события. Роли в картине исполнили Вера Фармига и Патрик Уилсон.

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Второе место рейтинга, основанного примерно на 19 миллионах оценок пользователей, занимает экранизация культового романа Стивена Кинга «Оно» о зловещем клоуне Пеннивайзе. Фильм Андреса Мускетти собрал в прокате более 700 миллионов долларов, став одним из самых кассовых хорроров в истории.

На третьей строчке оказался фильм «Сплит» режиссера М. Найта Шьямалана, главную роль в котором исполнил Джеймс МакЭвой. Психологический триллер рассказывает о герое с множественным расстройством личности, похищающем девушек-подростков.


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«На четвертом и пятом местах соответственно расположились еще один популярный хоррор от Джеймса ВанаАстрал” (2010) и фильм-лауреат премии Оскар “Прочь” (2017) Джордана Пила. Что касается ужастиков 2019 года, пользователи выше всего оценили “Оно 2” — продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты “Я иду искать” с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и “Клаустрофобы” — о смертельном квесте, в котором оказались несколько случайных людей», — заключили в пресс-службе.

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