Названы лучшие хорроры десятилетия

10:15 (мск), источник: РИА Новости
«В канун Хэллоуина проект Кино Mail.ru составил рейтинг лучших фильмов ужасов последнего десятилетия, а также назвал топ хорроров 2019 года — по мнению зрителей. Проанализировав оценки своих пользователей и рейтинги фильмов ужасов, проект определил лучший хоррор последнего десятилетия — им оказался фильм Джеймса Вана “Заклятие”, вышедший в 2013 году», — рассказали РИА Новости в
Хоррор «Заклятие» основан на историях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, авторов многочисленных книг о паранормальной активности.
По словам членов этой семьи, около 10 лет они проживали в «заклятом» доме, где происходили странные события. Роли в картине исполнили Вера Фармига и Патрик Уилсон.
Второе место рейтинга, основанного примерно на 19 миллионах оценок пользователей, занимает экранизация культового романа Стивена Кинга «Оно» о зловещем клоуне Пеннивайзе. Фильм Андреса Мускетти собрал в прокате более 700 миллионов долларов, став одним из самых кассовых хорроров в истории.
На третьей строчке оказался фильм «Сплит» режиссера М. Найта Шьямалана, главную роль в котором исполнил Джеймс МакЭвой. Психологический триллер рассказывает о герое с множественным расстройством личности, похищающем
«На четвертом и пятом местах соответственно расположились еще один популярный хоррор от Джеймса Вана “Астрал” (2010) и