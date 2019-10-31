Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
13Победители конкурса Spotlight Awards
12:06 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ: большинство россиян считает важным отмечать День народного единства

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, половина из них поясняет, что такой праздник сплачивает граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

Согласно данным исследования, 24% респондентов заявили, что отмечать такой праздник, как День народного единства, очень важно, еще 44% сказали, что праздновать его «скорее важно». При этом 14% россиян считают, что День народного единства отмечать не важно, а 13% — «скорее не важно». Затруднились ответить 5%.

Среди тех, кто считает, что этот праздник важно отмечать, в основном молодые люди в возрасте 18−24 лет (83%), а также сельские жители (81%).

Наиболее популярным объяснением респондентов, которые считают, что День народного единства нужно отмечать, является утверждение, что праздник способствует сплочению (50%); 10% считают, что он воспитывает патриотизм; по мнению 9%, он создает праздничное настроение (8%).

Новость
Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

Среди россиян, которые не считают нужным отмечать 4 ноября, наиболее популярным объяснением является утверждение, что в стране нет народного единства (24%); 15% не понимают суть праздника; 13% считают его надуманным.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 октября. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Российская фигуристка назвала идеальную страну для жизни
СМИ: в Мозамбике убили пятерых россиян из «ЧВК Вагнера»
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Заказано в даркнете: кто стоял за убийством следователя Шишкиной
Отец Нурмагомедова заявил о скором завершении карьеры сына
Метеорологи рассказали о разнице между гололедом и гололедицей
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
Надо ли клеить знак «Ш» на автомобили? Еще недавно разговоров про знак «Ш» было очень много — весной 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который внес поправки в ПДД
Кино
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу Юлия Михалкова заявила, что в шоу «достигла потолка» и проанонсировала запуск собственного комедийного телешоу
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Срывая маски 189
Ребенок много ест 147
Проблемы на работе 129
Когда ребёнок не хочет посещать секцию 118
Леди
Красные и синие: как носить цветные колготки (фото образов) Очередной тренд уходящей осени и наступающей зимы – цветные колготки
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке
Как красиво оформить спальню
Двушка с продуманным хранением. Как она выглядит (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь