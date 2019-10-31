Дракула в филармонии: кто требовал отменить Хэллоуин в этом году
Голоса против Хэллоуина раздаются ежегодно: священники, обеспокоенные исчезновением духовных скреп родители и отдельные депутаты говорят о вреде праздника. В этом году челябинские священники испугались фильма «Джокер», а недовольные смогли изменить тему органного концерта в Омске, который пройдет 31 октября. Мы собрали свежие случаи борьбы с Хэллоуином.
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«Синтез деструктивного религиозного действа с оранжизмом»
Челябинская епархия РПЦ, как и депутат Виталий Милонов, ежегодно предостерегает общественность в преддверии Хэллоуина. Но в этом году священники увидели дополнительную угрозу — недавно вышедший голливудский фильм «Джокер».
Образ Джокера, рассуждают авторы обращения, символизирует восстание против реалий буржуазного общества, поэтому «на интернет-ресурсах специфической «оранжевой» окраски стали появляться «рекомендации» праздновать «Хеллоуин» в костюмах «Джокера».
Это провокация, подталкивающая молодежь к протесту, считают в епархии, и приводят в пример массовые беспорядки, которые происходили в Париже в 2018-м, в Кельне — в 2017-м, в Лондоне — в 2015-м годах — именно в Хэллоуин. Пример странный, потому что в эти даты ни в Лондоне, ни в Кельне никаких беспорядков не было, а в Париже прошлой осенью действительно активно протестовали «желтые жилеты», но с Хэллоуином это было никак не связано.
Источник:Toa Heftiba/CC0
«На наших глазах происходит синтез деструктивного религиозного действа с “оранжизмом” — протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости, на деле же стремящимся дестабилизировать, разрушить российскую государственность, деструктивно воздействовать на нашу духовную идентичность», — пишут священники.
«В результате усилий общественности не проводился зомби-парад»
31 октября у хоккейного клуба «Сибирь» матч с ЦСКА. На сайте клуба предложили болельщикам прийти на матч в хэллоуиновских костюмах: «Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей!».
Вскоре к замгубернатора области Сергею Нелюбову было отправлено письмо с требованием отменить маскарад на матче.
«В результате усилий общественности и принятых мер в 2017—2018 гг. в Новосибирске не проводился публичный зомби-парад. Теперь в 2019 году опасную деструктивную забаву начали пропагандировать коммерсанты Хоккейного клуба «Сибирь», — переживают авторы письма. Они напоминают, что, согласно закону о защите детей от вредной информации, дети должны быть защищены от изображения жестокости, заболеваний, самоубийств. А ведь на хоккей приходят в том числе и несовершеннолетние, напомнили авторы письма.
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Совет в защиту нравственности, Новосибирск
Обращение написал некий «Новосибирский координационный совет в защиту нравственности и традиционных семейных ценностей». Возмущенные письма властям они пишут не впервые: в 2018 году совет протестовал против концертов группы «Ленинград» на той же арене клуба «Сибирь».
В остальном о совете известно очень мало. Ситуация напоминает историю с требованиями отменить концерты рэпера Хаски, группы «Френдзона» и нескольких других музыкантов осенью 2018 года: тогда письма в инстанции были написаны от имени родителей или общественности региона, но выяснялось, что авторов письма никто не знал, а городские организации такие призывы не поддерживали.
Омская филармония объявила об органном концерте 31 октября, посвященном «Дракуле» Брэма Стокера, и пригласила зрителей «под грозные и торжественные звуки органа встретить самый сумеречный праздник — Хеллоуин, канун Дня всех святых!».
Нажмите, чтобы включить звук
На такой анонс в группе филармонии во «ВКонтакте» отреагировал протоиерей храма святой Татьяны при Омском университете Александр Алексеев. Он начал спор в комментариях, а затем обнаружил, что группа филармонии его заблокировала. «А за что? За то что я им написал, что зря они заигрывают с темными силами, — так священник прокомментировал блокировку.
Ну ничего, Аннушка уже масло пролила… Спаси их Христос!
Александр Алексеев
протоиерей
Священник был не единственным, кому идея не понравилась: в комментариях некоторые пользователи пишут, что Хэллоуин «не наш праздник, не светлый», а другие доказывают, что «нечисти не существует».
Би-би-си выяснила, что филармония пошла навстречу недовольным и переименовала программу.
«Концерт больше не приурочен именно к Хэллоуину и переименован в Ночной бал под звуки органа», — рассказали Би-би-си в пресс-службе Омской филармонии. Литературно-музыкальные программы филармония делает регулярно, и органный концерт 31 октября по-прежнему посвящен роману Брэма Стокера «Дракула», но в фойе больше не будет ведущих-вампиров.
«Мы просто хотели программу в фойе подготовить, внести развлекательную часть. Но, к сожалению, она была воспринята неоднозначно, — объяснили в пресс-службе. — Развлекательную программу мы не отменили, просто скорректировали: это будет бал в готическом стиле, не костюмированный. Мы стараемся учитывать мнение каждого, и хотели бы, чтобы наши программы удовлетворяли запросам широкой общественности».
«Кто-то захочет провести Хэллоуин — извините, не поздоровится»
В этом году, как обычно, против Хэллоуина выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В этот раз он заявил, что праздник не просто не подходит для России, он еще и незаконен. Милонов напомнил о части «пакета Яровой», которая внесла поправки в закон о религиозных объединениях: по нему, проводить религиозные обряды можно только в специальных местах, а Хэллоуин восходит к обряду древних европейских народов.
«На сегодняшний день в России отсутствует церковь, которая бы авторизовала этот праздник, позволила бы проводить его авторизованно. Соответственно, любая попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуин в школе является ни чем иным как грубейшим нарушением федерального законодательства», — сообщил Милонов.
Напомним, закон был принят совсем недавно, в 2015 году, и вызвал негодование многих мусульманских и протестантских религиозных деятелей: они посчитали, что нарушаются их свободы.
Милонов призвал родителей сообщать ему, если в школе у их детей празднуют Хэллоуин. «Мы как родители, как депутаты будем осуществлять мониторинг, и если где-то кто-то захочет провести Хэллоуин — извините, не поздоровится», — заявил он.
Тоже депутат Госдумы (и бывший прокурор Крыма) сфотографировалась в вышиванке и подписала это фото в «Фейсбуке» так: «Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе».
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