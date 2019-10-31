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11:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горбатый кит с китенком подплыли к снорклерам (видео)

Любопытные животные.

Калифорнийским туристам удалось записать редкое подводное видео возле острова Муреа во Французской Полинезии.

Плавая с маской и трубкой, они заметили самку горбатого кита и ее китенка, которые проплыли совсем рядом. Любопытный китенок подплыл к дайверам поближе.

Между горбачами и людьми было не больше полутора метров, говорит 68-летняя Чармиан Редвуд, которая приехала на архипелаг Острова Общества в Тихом океане специально, чтобы понаблюдать за этими животными.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором четыре горбатых кита окружили туристическую лодку в Сиднейской гавани и сопровождали ее в течение нескольких минут.

Анна Лысенко

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