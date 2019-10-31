11:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Горбатый кит с китенком подплыли к снорклерам (видео)
Любопытные животные.
Калифорнийским туристам удалось записать редкое подводное видео возле острова Муреа во Французской Полинезии.
Плавая с маской и трубкой, они заметили самку горбатого кита и ее китенка, которые проплыли совсем рядом. Любопытный китенок подплыл к дайверам поближе.
Между горбачами и людьми было не больше полутора метров, говорит 68-летняя Чармиан Редвуд, которая приехала на архипелаг Острова Общества в Тихом океане специально, чтобы понаблюдать за этими животными.
Ранее в Сети появилось видео, на котором четыре горбатых кита окружили туристическую лодку в Сиднейской гавани и сопровождали ее в течение нескольких минут.
Анна Лысенко