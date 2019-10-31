Сибирские ученые нашли вирус от депрессии у мышей

Мышей на семь недель поместили в условия сокращенного светового дня — 20 часов темноты и четыре часа «дня». Несмотря на то, что мыши — ночные животные, нарушение циркадных ритмов вызвало у них состояние, близкое к депрессии.
Затем им устраивали поведенческие тесты — «принудительное плавание»: мышь помещали в глубокую емкость с водой. «Сначала животное пытается выбраться, но через некоторое время перестает барахтаться и замирает, экономя силы. Периоды бездействия и активности сменяют друг друга. Считается, что длительная неподвижность мыши в этом тесте свидетельствует о депрессивно-подобном поведении», — говорится описании эксперимента.
Перед этим части испытуемых решили искусственно повысить экспрессию рецепторов, которые в связке способны блокировать выработку серотонина и вызывать депрессии. Для этого был создан вирус с геном, кодирующим один из этих рецепторов. Его вводили в средний мозг мышей.
«Тесты показали, что животные, у которых экспериментально была повышена экспрессия гена седьмого рецептора, демонстрировали снижение депрессивно-подобного поведения без изменения двигательной активности. Биохимические показатели активности серотониновой системы согласуются с результатами поведенческих тестов», — объяснил научный сотрудник ИЦиГ Александр Родный.
Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых подходов в коррекции депрессивных расстройств.
Традиционно терапию от сезонной депрессии связывают с лечением «светом», но на него положительно реагируют только 60−70% пациентов, говорится в публикации.