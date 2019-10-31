Переход на четырехдневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие

«Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу. Так получилось, что было озвучено: “Может быть, попробовать на предприятиях нацпроекта”, но мы видим реакцию, что это никому не нужно. Потому что производительность — она все-таки о другом: не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным», — сказал господин Засельский (цитата по «РИА Новости»).
По словам замминистра, в нацпроекте в основном участвуют промышленные предприятия. Он считает, что идея может заинтересовать представителей творческих профессий.
Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев летом на Международной конференции труда в Женеве предположил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. После этого он поручил Минтруду предоставить свое мнение по этому поводу. Участникам нацпроекта по повышению производительности труда предложили поучаствовать в эксперименте.