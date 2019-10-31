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12:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Переход на четырехдневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие

Ни одно предприятие не поддержало идею ввода четырехдневной рабочей недели, сообщил заместитель главы Минэкономики Петр Засельский. По его словам, никто из участников нацпроекта по повышению производительности труда не решился апробировать идею.

Источник: Reuters

«Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу. Так получилось, что было озвучено: “Может быть, попробовать на предприятиях нацпроекта”, но мы видим реакцию, что это никому не нужно. Потому что производительность — она все-таки о другом: не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным», — сказал господин Засельский (цитата по «РИА Новости»).

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По словам замминистра, в нацпроекте в основном участвуют промышленные предприятия. Он считает, что идея может заинтересовать представителей творческих профессий.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев летом на Международной конференции труда в Женеве предположил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. После этого он поручил Минтруду предоставить свое мнение по этому поводу. Участникам нацпроекта по повышению производительности труда предложили поучаствовать в эксперименте.

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