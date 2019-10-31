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12:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Журавлёв: Минздрав превратился в мониторинговое агентство

Статистикой по сокращению врачей в регионах Минздрав выступает как мониторинговое агентство, а не министерство, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Источник: Агентство «Москва»

«Как будто это мониторинговое агентство, а не Министерство здравоохранения, которое должно управлять процессами. Ни за что не отвечают, только обнаруживают. И обналичивают», — отметил он в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минздрав зафиксировал в 2018 году в России прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах, пишет РБК. По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей.

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