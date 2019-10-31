Ученые назвали пользу от веры в существование дьявола

Гипотеза о том, что витализм (объяснение биологических процессов нематериальными факторами) помогал людям избегать болезней, существовала давно. Группа международных исследователей решила доказать или опровергнуть ее.
Ученые провели несколько исследований. Сперва они сравнивали данные о вере в происки дьявола с распространенностью патогенов в разных культурах, включая малярию, тиф, лихорадку денге и другие, и обнаружили заметную связь. Чем больше распространено заболевание в той или иной местности, тем больше вероятность, что в этой части мира верят в колдовство, сглаз или существование дьявола.
Ученые также провели большой опрос населения разных стран, в который в качестве помощников были вовлечены больше 3 тысяч студентов университетов в 28 странах мира. Результаты показали, что вера в происки дьявола помогает людям выработать стратегии, которые помогут избежать заражения.
Это означает, что витализм был и остается не просто суеверием, а функциональным поведением.
История знает бесчисленное множество примеров такого поведения в прошлом, многие из них были жестоки: от изгнания больных до их уничтожения, напоминают ученые. Их работа опубликована в Proceedings of the Royal Society B.