14:13 (мск), источник: ТАСС
Путин поручил решить вопрос с пенсиями для работающих многодетных матерей-опекунов
Президент указал, что уже дал поручение правительству.
СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. Вопрос о невыплате страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей, которые являются опекунами, будет решен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
«Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена», — сказал он.