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14:54 (мск), источник: ТАСС

Путин против излишней ответственности медиков при работе с сильными обезболивающими

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. При этом президент заявил, что общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков.

Источник: AP 2019

Президент России Владимир Путин считает, что медики должны быть избавлены от избыточной уголовной ответственности, когда работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами. При этом глава государства уверен, что общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков.

Во время встречи с общественностью к Путину обратились с предложением смягчить ответственность медиков, которые не по злому умыслу могут утратить сильнодействующие обезболивающие препараты. «Я согласен», — ответил президент.

«Но, конечно, мы, к сожалению, знаем случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты наркотические или содержащие наркотик. Здесь мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала», — указал глава государства.

При этом он считает: «Избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать». По мнению Путина, из ситуации «можно выйти очень просто». «На уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер определенной нормы, может носить нормативный характер», — пояснил Путин.

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