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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружен комар, личинки которого светятся голубым

Это единственное подобное насекомое в Южной Америке.

Источник: Henrique Domingos / IPBio

Бразильские исследователи обнаружили новый вид насекомых из семейства Keroplatidae, личинки которых излучают голубое сияние.

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Небольшое двукрылое, близкое к грибным комарам, обитает в заповеднике штата Сан-Паулу. Это первый случай голубой биолюминесценции в Южной Америке. Новый вид получил название Neoceroplatus betaryiensis. Он описан в научном журнале Scientific Reports.

Личинки были обнаружены случайно. Ученые обратили внимание на светящиеся голубым грибы, но таких в природе Южной Америки не встречается. Присмотревшись поближе, исследователи нашли неизвестных ранее насекомых.

Личнки Neoceroplatus betaryiensis обитают в стволах деревьев. У них три светящиеся зоны: одна на хвосте и две возле глаз.

Раньше виды, излучающие голубой свет, были обнаружены только в Северной Америке, Новой Зеландии и Азии.

Анна Лысенко

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