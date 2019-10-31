14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружен комар, личинки которого светятся голубым
Это единственное подобное насекомое в Южной Америке.
Бразильские исследователи обнаружили новый вид насекомых из семейства Keroplatidae, личинки которых излучают голубое сияние.
Небольшое двукрылое, близкое к грибным комарам, обитает в заповеднике штата
Личинки были обнаружены случайно. Ученые обратили внимание на светящиеся голубым грибы, но таких в природе Южной Америки не встречается. Присмотревшись поближе, исследователи нашли неизвестных ранее насекомых.
Личнки Neoceroplatus betaryiensis обитают в стволах деревьев. У них три светящиеся зоны: одна на хвосте и две возле глаз.
Раньше виды, излучающие голубой свет, были обнаружены только в Северной Америке, Новой Зеландии и Азии.
Анна Лысенко