«Бабушка приходит в юридическую консультацию: «а вот имею ли я право?» - «да, бабушка, имеешь» - «а могу или нет это сделать?» - «нет, бабка, не можешь»: Путин анекдотом отреагировал на предложение изменения системы медицинских закупок pic.twitter.com/dPNyCHQEaK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 31, 2019
14:58 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителям общественности в Калининградской области рассказал анекдот про бабушку в юридической конторе. Видео опубликовал