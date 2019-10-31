Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
16«Все вышло из-под контроля»
13Победители конкурса Spotlight Awards
14:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителям общественности в Калининградской области рассказал анекдот про бабушку в юридической конторе. Видео опубликовал Telegram-канал Пул № 3.

Таким образом российский лидер отреагировал на предложение изменить систему медицинских закупок.

Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит и говорит: «А вот имею ли я право?» «Да, бабушка, имеешь». «А могу или нет это сделать?» «Нет, бабка, не можешь».
Владимир Путин
Президент РФ

Ранее президент России назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение». «Надо выработать правила, способы и объемы расходования средств, направляемых на здравоохранение, чтобы люди почувствовали качество услуг», — сказал глава государства.

Читайте также
 Собчак высказалась об откровенных сценах с Кристиной Асмус в кино
Воспитанники детсада жестоко избили девочку на глазах у педагога. Видео
Путин рассказал о разрыве между уровнями власти в России
Собственников уведомят о заочных сделках с их недвижимостью
Долговая нагрузка населения превысила исторический максимум
В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
СМИ: в Мозамбике убили пятерых россиян из «ЧВК Вагнера»
Путин поручил решить вопрос пенсий многодетных матерей-опекунов
Российская фигуристка назвала идеальную страну для жизни
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
Надо ли клеить знак «Ш» на автомобили? Еще недавно разговоров про знак «Ш» было очень много — весной 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который внес поправки в ПДД
Кино
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу Юлия Михалкова заявила, что в шоу «достигла потолка» и проанонсировала запуск собственного комедийного телешоу
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Форумский Хэллоуин 2019 объявляется ОТКРЫТЫМ! 391
Ребенок много ест 163
Подростки и спиртное. 141
Когда ребёнок не хочет посещать секцию 124
Леди
Красные и синие: как носить цветные колготки (фото образов) Очередной тренд уходящей осени и наступающей зимы – цветные колготки
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке
Как красиво оформить спальню
Двушка с продуманным хранением. Как она выглядит (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь