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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Австралии снимает завораживающие гигантские волны

От этих снимков захватывает дух.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Фотограф и графический дизайнер Люк Шэдболт из австралийского Сиднея давно влюблен в океан. Люк снимает пляжи, подводный мир, серфингистов и огромные завораживающие волны.

С 2016 года фотограф работает над серией под названием Acquiesce the Front, в которой показывает величие и невероятную мощь океанских волн.

Екатерина Гура

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