16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Австралии снимает завораживающие гигантские волны
От этих снимков захватывает дух.
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От этих снимков захватывает дух.
Фотограф и графический дизайнер Люк Шэдболт из австралийского Сиднея давно влюблен в океан. Люк снимает пляжи, подводный мир, серфингистов и огромные завораживающие волны.
С 2016 года фотограф работает над серией под названием Acquiesce the Front, в которой показывает величие и невероятную мощь океанских волн.
Екатерина Гура