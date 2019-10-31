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18:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали причину тяги к алкоголю

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, включая тягу к алкоголю и любовь к сладкому. Об этом сообщает MedicalExpress.

Источник: РИА Новости

Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии обнаружила нейронные связи, влияющие на импульсивное поведение. Они вырабатывают меланин-концентрирующий гормон (MCH), который используется нейронами гипоталамуса и связан с формированием аппетита и склонностью к приему наркотиков.

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Ученые провели серию экспериментов с крысами и выяснили, что импульсивность не связана с голодом. В одном из опытов грызун нажимал на рычаг, чтобы получить богатое жирами и углеводами угощение. Следующая порция выдавалась только через 20 секунд, но крыса не хотела ждать и жала на рычаг, постоянно сбрасывая таймер.

В другом эксперименте животные могли выбрать между двумя кнопками и получить либо одно лакомство, но сразу и без ограничений, либо пять, но с интервалом в 30−45 секунд. В этом случае крысы выбирали первый вариант.

«Они не ждут, а стараются получить быстрее, пусть иногда и в меньшем количестве», — рассказывает один из авторов исследования, профессор Скотт Каноски.

Оба исследования выявили повышенный уровень MCH в мозге грызунов. Также выяснилось, что за импульсное поведение отвечают клетки латерального гипоталамуса, которые с помощью нейропептида передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, участвующим в формировании эмоций и памяти и ослабляющим контроль.

Теперь исследователи намерены изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением, что поможет создать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями.

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