17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский художник показал удивительные миры миниатюрных человечков
Декорациями служит еда и повседневные предметы.
Японский фотограф и художник Тацуя Танака уже более 8 лет создает фантастические миры, населенные крохотными фигурками людей.
Маленькие человечки в работах Танака занимаются повседневными делами — работают, отдыхают, гуляют с детьми и собаками в парке, занимаются спортом, в общем, делают то же самое, что и настоящие люди.
Эти
Кстати, похожие работы создает и венгерский фотограф Петер Чаквари, который тоже помещает игрушечные фигурки людей в реальный мир.
Екатерина Гура