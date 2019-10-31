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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский художник показал удивительные миры миниатюрных человечков

Декорациями служит еда и повседневные предметы.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Японский фотограф и художник Тацуя Танака уже более 8 лет создает фантастические миры, населенные крохотными фигурками людей.

Маленькие человечки в работах Танака занимаются повседневными делами — работают, отдыхают, гуляют с детьми и собаками в парке, занимаются спортом, в общем, делают то же самое, что и настоящие люди.

Эти мини-миры художник создает благодаря различным предметам и еде, которые служат декорациями.

Например, брокколи отлично подходит на роль массивного дерева, а палочки для еды легко превращаются в мост над тарелкой супа.

Кстати, похожие работы создает и венгерский фотограф Петер Чаквари, который тоже помещает игрушечные фигурки людей в реальный мир.

Екатерина Гура

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