Житель Великобритании нашел под домом «тайную комнату»

Сурдж Сингх из города Брэдфорд в Западном Йоркшире обнаружил у себя во дворе секретное помещение, о котором никто даже не подозревал.
Мужчина затеял ремонт дома и строительство нового въезда во двор. Когда рабочие начали снимать шар старого бетона, они увидели гофрированные стальные листы ниже уровня почвы. Сняв их с большим усилием, строители обнаружили прямоугольное помещение с железобетонными стенами и кирпичными ступеньками.
Находка оказалась бункером времен Второй мировой войны. Британцы массово строили их в садах у домов в период с 1939 по 1945 год для защиты от бомбардировок. Такие бункеры вмещали до 6 человек.
Сингх намерен засыпать находку и достроить подъезд к дому.