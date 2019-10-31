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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Великобритании нашел под домом «тайную комнату»

Но сохранить ее не намерен.

Сурдж Сингх из города Брэдфорд в Западном Йоркшире обнаружил у себя во дворе секретное помещение, о котором никто даже не подозревал.

Мужчина затеял ремонт дома и строительство нового въезда во двор. Когда рабочие начали снимать шар старого бетона, они увидели гофрированные стальные листы ниже уровня почвы. Сняв их с большим усилием, строители обнаружили прямоугольное помещение с железобетонными стенами и кирпичными ступеньками.

Находка оказалась бункером времен Второй мировой войны. Британцы массово строили их в садах у домов в период с 1939 по 1945 год для защиты от бомбардировок. Такие бункеры вмещали до 6 человек.

Сингх намерен засыпать находку и достроить подъезд к дому.

Анна Лысенко

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