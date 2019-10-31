Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах

Ранее издание РБК сообщило, что Минздрав выявил сокращения числа врачей в 54 регионах России за 2018 год. По данным издания, наиболее негативная динамика отмечается в Бурятии — число врачей снизилось на 59%, Новосибирской области — на 58%, в Томской области — на 18%, в Кемеровской области и Якутии — примерно на 17%.
«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», — говорится в сообщении.
В Новосибирской области количество врачей увеличилось на 85 человек, в Томской области — на 136 человек, в Якутии — на 121, уточнили в пресс-службе.
В Бурятии действительно произошло некоторое снижение число врачей, но не на 59%, а всего на 15 человек, подчеркнули в Минздраве.