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17:52 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Численность врачей в регионах России не сократилась, при подтверждении информации о снижении количества врачей произошла техническая ошибка, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Источник: РИА Новости

Ранее издание РБК сообщило, что Минздрав выявил сокращения числа врачей в 54 регионах России за 2018 год. По данным издания, наиболее негативная динамика отмечается в Бурятии — число врачей снизилось на 59%, Новосибирской области — на 58%, в Томской области — на 18%, в Кемеровской области и Якутии — примерно на 17%.

«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», — говорится в сообщении.

В Новосибирской области количество врачей увеличилось на 85 человек, в Томской области — на 136 человек, в Якутии — на 121, уточнили в пресс-службе.

В Бурятии действительно произошло некоторое снижение число врачей, но не на 59%, а всего на 15 человек, подчеркнули в Минздраве.

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