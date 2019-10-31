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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Живая Барби» из Канады потратила на пластику $20 тысяч

Ее цель — выглядеть как можно более неестественно.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

21-летняя Серена Смит из города Торонто утверждает, что зависима от пластической хирургии. Девушка всегда хотела выглядеть как Бритни Спирс, Пэрис Хилтон или Памела Андерсон. Своей внешностью Серена была не очень довольна, а потому, как только ей исполнилось 18 лет, сразу же отправилась на консультацию к доктору.

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Первым делом Смит увеличила грудь. Затем она добавила в губы и скулы филлеры и ботокс, пишет The Sun.

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Новую внешность Серены было трудно не заметить — на нее стали обращать внимание мужчины, и вскоре ее личная жизнь наладилась. Девушка стала встречаться с 29-летним фитнес-тренером по имени Тайлер, который, кстати, попросил ее прекратить эксперименты над собой. Но Смит никого слушать не собирается. В ее ближайших планах — ринопластика, увеличение бюста, процедура по изменению формы подбородка и имплантация ягодиц.

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На данный момент девушка уже потратила на операции около 20 тысяч долларов, и, по ее словам, останавливаться она пока не собирается.

Екатерина Гура

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