Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
22Великая депрессия
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
18:46 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности

КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Четверо из пятерых детей многодетной семьи Карабаевых из Зеленодольска, в том числе девятилетняя девочка с ДЦП, в настоящее время не живут с родителями, суд рассматривает вопрос о лишении родителей прав в отношении этих детей, которых они не могут обеспечить, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Источник: РИА Новости

По словам Галиева, в Зеленодольском городском суде рассматривается гражданское дело о лишении родительских прав двух местных жителей в отношении их четверых детей. «Начавшееся на этой неделе заседание отложили, так как суду должны быть представлены дополнительные доказательства: заключение органа опеки, характеристики и другие документы. Рассмотрение дела продолжится 21 ноября», — сказал Галиев.

Статья
Что делать, если пришла опека

Представитель прокуратуры уточнил, что решением Зеленодольского городского суда супруги уже ограничены в родительских правах в отношении девятилетней дочери, страдающей ДЦП. При этом, по словам Галиева, в настоящее время с родителями проживает лишь младший сын, родившийся в 2019 году, ещё трое мальчиков находятся в приютах.

Как уточнил представитель исполкома Зеленодольска, девятилетнюю дочь Карабаевых, инвалида с рождения, было решено поместить в специализированное учреждение в мае этого года, так как ребёнку требуется специализированный уход. Представители органов опеки обнаружили девочку в тяжёлом состоянии: она весила всего 7 килограммов и для своего возраста была плохо развита физически.


Нажмите,
чтобы включить звук

По словам собеседника агентства, после лечения в центральной районной больнице Зеленодольского района девочка была направлена в казанский хоспис имени Анжелы Вавиловой. Причём, по его информации, такое решение было принято с согласия родителей. «Девочка в нормальном состоянии, поправилась, весит сейчас больше 11 килограммов, получает необходимый уход», — отметил он.

Один из сыновей сейчас находится в приюте Зеленодольска, двое — в Казани, где для детей созданы все необходимые условия.

Главной проблемой многодетной семьи власти считают нехватку денег из-за отсутствия у главы семейства постоянной работы с нормальным доходом, который позволил бы полноценно содержать и воспитывать всех детей. При этом предложенные мужчине варианты трудоустройства он, по словам представителя исполкома Зеленодольска, отверг и продолжает поиск работы самостоятельно. Многодетные родители, по информации собеседника агентства, придерживаются достаточно инфантильной точки зрения, что могут самостоятельно поднять детей на ноги.

 Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
'Экипаж решил, что она пьяная': муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете
«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади
СК опубликовал видео задержания убийцы ребенка в Нарьян-Маре
Россиянам рассказали об опасностях кредиток
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Путин рассказал анекдот про бабушку и адвоката
СМИ: в Мозамбике убили пятерых россиян из «ЧВК Вагнера»
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
В мире появится новый гигантский автоконцерн (уже точно) Представители двух очень крупных автокомпаний объявили о слиянии предприятий на равных условиях 50/50
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Форумский Хэллоуин 2019 объявляется ОТКРЫТЫМ! 501
Ребенок много ест 167
Подростки и спиртное. 156
Когда ребёнок не хочет посещать секцию 137
Леди
Красные и синие: как носить цветные колготки (фото образов) Очередной тренд уходящей осени и наступающей зимы – цветные колготки
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь