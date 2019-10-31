19:50 (мск), источник: Популярная механика
Как быстро вампиры истребят человечество: мнение ученых
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Вампиры уже давно стали неотъемлемой часть мировой художественной культуры. Книги, фильмы, игры — все с увлечением исследуют феномен человека, превращенного в ночного кровопийцу. Но кто быстрее придет к мировому господству: вампиры Брэма Стокера из «Дракулы» или персонажи «Хроник вампиров» Анны Райс?
Вы удивитесь, но этим вопросом занимаются серьезные ученые. Доминик Черня, физик из Института ядерной физики в Кракове, Польша, тоже задался этим вопросом, ознакомившись с докладом международной группы ученых, исследующих математические модели отношений вампиров и людей в художественной литературе.
«Это был довольно трудоемкий проект. Я начал с поиска интересной статьи о вампирах, где авторы тонко предположили бы концепт существования вампиров на основе реальных данных. Мне пришла в голову идея проверить концепт на научной основе с помощью хорошо известной гипотезы “хищник-жертва”, основанной на теории игр.», рассказал Черния в интервью порталу ScienceAlert.
Результатом всей этой кропотливой работы стал забавный онлайн калькулятор.
Вы можете выбрать, с какими типами вампиров вы хотите начать покорять мир, а затем настроить такие параметры, как размер человеческой популяции, количество вампиров, и наличие таких профессий, как убийцы вампиров.
По мнению автора проекта, именно так и должен выглядеть правильный синтез литературы и науки. Сложные математические модели можно применять и к совершенно фантастическим явлениям — это добавляет художественным произведениям достоверности и делает даже рассказ о «детях ночи» куда более реалистичным. А если