В МЧС рассказали, как победить плесень в доме после наводнения

Ведомство напоминает, что после ухода воды в жилом доме необходимо создать условия для его максимальной вентиляции, открыв все окна и двери. При этом надо обязательно отодвинуть от стен мебель и снять ковры. Желательно также снять напольное покрытие, плитку и пластиковые панели из полихлорвинила. Следует помнить, что паркет высыхает обычно почти за месяц.
Спасатели рекомендуют использовать для просушки дома и уменьшения запаха обычные вентиляторы. В целях безопасности нельзя включать электроприборы рядом с оставшейся после наводнения водой, например, в погребе.
Необходимо, кроме того, тщательно вымыть полы, другие поверхности и мебель водой с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Работу по очистке загрязненных предметов можно поручить специалистам.
Обязательно следует выстирать и хорошо высушить всю одежду и другие предметы, которые можно мыть или стирать. Намокшую кожаную обувь нужно выбросить, так как её трудно дезинфицировать, советует МЧС.