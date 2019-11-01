Названы 25 объектов культурного наследия, которым грозит разрушение (фото)

В список, который организация составляет раз в два года, попадают культурные объекты, пострадавшие от стихии, военных конфликтов или халатности человека, пишет The New York Times.
В этом году эксперты выбрали 25 наиболее уязвимых объектов всемирного наследия из 22 стран среди 250 номинантов.
Среди объектов, находящихся под угрозой исчезновения, в этом году оказались пострадавший от масштабного пожара Нотр-Дам де Пари во Франции, национальный парк Тушети на северо-востоке Грузии, который местные власти хотят сделать более туристическим, остров Пасхи в Тихом океане, за которым, по наблюдениям экспертов, перестали следить должным образом, а также Священная долина Урубамба недалеко от Мачу-Пикчу, которой может грозить разрушение, если рядом все-таки будет построен аэропорт.
Фонд защиты памятников распределит между объектами наследия, которые попали в список, $1,6 млн. Эту сумму Всемирному фонду защиты памятников выделили спонсоры: American Express, Фонд Ставроса Ниархоса и Фонд Форда.