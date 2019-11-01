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8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 25 объектов культурного наследия, которым грозит разрушение (фото)

Всемирный фонд защиты памятников (World Monuments Fund, WMF) опубликовал список из 25 мировых достопримечательностей, которые скоро могут исчезнуть.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В список, который организация составляет раз в два года, попадают культурные объекты, пострадавшие от стихии, военных конфликтов или халатности человека, пишет The New York Times.

Новость
В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века. Он уже сгорал во время Второй мировой войны

В этом году эксперты выбрали 25 наиболее уязвимых объектов всемирного наследия из 22 стран среди 250 номинантов.

Среди объектов, находящихся под угрозой исчезновения, в этом году оказались пострадавший от масштабного пожара Нотр-Дам де Пари во Франции, национальный парк Тушети на северо-востоке Грузии, который местные власти хотят сделать более туристическим, остров Пасхи в Тихом океане, за которым, по наблюдениям экспертов, перестали следить должным образом, а также Священная долина Урубамба недалеко от Мачу-Пикчу, которой может грозить разрушение, если рядом все-таки будет построен аэропорт.

Фонд защиты памятников распределит между объектами наследия, которые попали в список, $1,6 млн. Эту сумму Всемирному фонду защиты памятников выделили спонсоры: American Express, Фонд Ставроса Ниархоса и Фонд Форда.

Екатерина Гура

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