13:56 (мск), источник: АиФ Челябинск
Буратино — это андроид. На Урале ученые изучили самую популярную сказку
Челябинская делегация побывала на Всероссийском съезде буратиноведов.
Пока страна жила своими обычными заботами, в Нижнем Тагиле произошло поистине эпохальное событие. На Всероссийскую
Нижний Тагил — типичный трудовой уральский город. Здесь делают танки и не улыбаются на улице. Но если копнуть чуть глубже, выясняется удивительная вещь: в Нижнем Тагиле давно и трепетно любят Буратино. Настолько, что провели биеннале в честь деревянного мальчишки, а теперь и
Нижнетагильский
«Мы начали проводить конференции по детской книге с 2008 года, — рассказывает Анастасия Садриева, доцент кафедры технологий художественного образования Нижнетагильского государственного
На призыв тагильских коллег без промедления откликнулись лучшие умы отечественной филологии. Названия докладов звучат как песня: ««Побежденный Карабас» как первый апокрифический текст о Буратино, «Папа Карло ХХI века: история одиночества», «Буратино как прецедентный феномен в политическом дискурсе», «Буратино: искусственный интеллект или русская ментальность?».
На конференции были настоящие звёзды, например, Ирина Арзамасцева, автор вузовского учебника по детской литературе. А из Екатеринбурга на конференцию приехал инициатор создания Энциклопедии Буратино Валерий Гудов и заявил, что назрел момент, когда необходимо всё, связанное с «Золотым ключиком» систематизировать и объединить.
«У нас сюжет истории о Буратино очень часто используется для анализа серьезных вопросов, часто не имеющих отношения к литературе, тем более к детской, — говорит Валерий Гудов, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета. — Книга о Буратино гениальная. Это книга, которую знают все, которую из поколения в поколение родители покупают и читают детям. Поскольку это сказка, в ней так называемые архетипы, макрообразы характеров и ситуаций, обстоятельств, и понимание того, что такое исторический процесс, и как он складывается, и система ценностей — что хорошо и что плохо. И образ главного героя, который бунтарь, но этот бунт в конечном итоге дает в жизни новые возможности, не только ему лично. Это очень многослойная сказка».
Энциклопедия Буратино существует пока в виде идеи, но предполагается, что это будет бумажная книга для чтения. Разделы будут посвящены персонажам: про каждого несколько статей. В энциклопедию войдут не только куклы и люди, но и другие канонические персонажи: сверчок, черепаха, летучая мышь. И уж поверьте, буратиноведы постараются добавить максимум смыслового разнообразия: (осторожно, спойлер!) Мальвина — образ дореволюционного педагога, Артемон — носитель функции самурая, Буратино — трикстер, Карабас Барабас — сатира на режиссёрские методы Всеволода Мейерхольда.
Челябинский детский писатель Остап Давыдов выступил с докладом «Буратино: искусственный интеллект или русская ментальность?» Мы задали ему несколько вопросов.
Светлана Бацан, АиФ-Челябинск: — Остап, вы — буратиновед?
Остап Давыдов: — Нет, я специалист по детской книге вообще, что не лишает меня права написать одну статью по буратиноведению.
— Почему вы решили принять участие в съезде?
— Потому что не так много есть конференций по детской книге. Уралу в этом смысле очень повезло: здесь зародился альманах «Детские чтения» Марии Литовской, здесь начинал Марк Липовецкий, американский профессор, написавший классическую научную статью о Буратино. Поэтому мероприятие всероссийского масштаба в таком месте пропустить было нельзя.
— В нескольких словах: о чём был ваш доклад?
— В теме «Буратино: искусственный интеллект или русская ментальность?» вопрос поставлен заведомо провокационно. На самом деле это попытка столкнуть точки зрения двух буратиноведов: Марка Липовецкого из США и Николая Малофеева из Красноярска.
Красноярец считает, что Буратино — концентрированное выражение русского характера, Липовецкий относит этот образ к советскому прошлому, выстроенному по определенным идеологическим правилам.
Искусственный интеллект — это как раз то, что действует по правилам, не мысля самостоятельно. Что позволяет нам заподозрить в Буратино андроида? Едва он появился на свет, сразу мечтает о курице и каше с малиновым вареньем, которых он никогда не видел. Папа Карло запрограммировал Буратино так, чтобы он ходил в школу, танцевал под шарманку, зарабатывая отцу на стаканчик вина. Однако деревянный робот быстро вышел
— Конференция буратиноведов — это звучит смешно. А на самом деле насколько это важное событие?
— До сих пор единого интеллектуального пространства буратиноведов в стране не было, отдельные авторы этим занимались, вышла одна книга «Весёлые человечки», работали биографы Алексея Толстого. И теперь всё это собрано воедино. А «узкий круг»
И вообще, представьте: есть такая странная фундаментальная наука, которая занимается отвлеченными вещами, впоследствии оборачивающимися реальными проектами. Сегодня все собрались поговорить о Буратино, Гарри Поттере или Коте Матроскине, а завтра создадут новые книги, спектакли, педагогические технологии
и т. д.
Человек, который приложил руку к Всероссийскому съезду буратиноведов в самом прямом смысле — скульптор Станислав Дерябин из Нижнего Тагила. 25 лет назад он вырезал из дерева своего первого Буратино, и с тех пор не может остановиться. Если собрать все его носатые фигурки, можно плотно заполнить школьный спортзал.
Это после выставки Дерябина тагильские филологи замахнулись на научную конференцию. И, конечно же, пригласили на неё мастера. С собой Станислав Дерябин привёз Буратино, сделанного из шахмат, Буратино в стиле Достоевского, Буратино — двойника Путина, многодетную семью Буратино, пень, внутри которого живет Некто, которому Буратино не дал ни одного яблока, Буратино из разделочной доски, из бельевых прищепок, Буратино — пасхальное яйцо, матрёшку, Буратино, рубленого топором и даже одного Буратино, которого выгрызли бобры.
«Мне принесли обгрызенный кусок ствола, я присмотрелся: это же Буратино! Осталось только нос приделать, — комментирует Станислав Дерябин. — По канону, Буратино надо делать из сосны, но лучший материал для него кедр».
При такой богатой фантазии неудивительно, что со временем Станислав Дерябин потеснил с рынка Нижнего Тагила и всей Свердловской области целую страну — Китай. Китайские дешёвые и бездушные поделки проиграли великую битву за Буратино. С 90-х годов
Это сейчас я в интернете, а много лет продавал сам, из рук в руки. И было так забавно видеть, как взрослые мужчины и женщины борются за игрушку, хватают её и убегают друг от друга. Знаю и печальные истории, когда разводились, и на полном серьёзе делили моего Буратино.
Вот так вот приобнимешь кедровую тёплую игрушку в
Создатель Буратино Алексей Толстой после окончания Петербургского Технологического института в 1905 году проходил практику неподалёку от Нижнего Тагила — в Невьянске. Уральская достопримечательность — Невьянская наклонная башня — вдохновила Толстого, и он написал свой первый рассказ «Старая башня».
Большинство песен к детскому советскому фильму про Буратино написал Булат Окуджава. В детстве Булат Окуджава жил в Нижнем Тагиле.