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13:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Буратино — это андроид. На Урале ученые изучили самую популярную сказку

Челябинская делегация побывала на Всероссийском съезде буратиноведов.

Пока страна жила своими обычными заботами, в Нижнем Тагиле произошло поистине эпохальное событие. На Всероссийскую научно-практическую конференцию «Детская книга как институт социализации: “золотой ключик” к миру взрослых» собрались ведущие буратиноведы страны. Их мало, но они верны своему призванию: десятилетиями изучают текст сказки Алексея Толстого, анализируют архетипы, ищут новые смыслы (и находят!) и примеряют события книги к сегодняшним реалиям.

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Нижний Тагил — типичный трудовой уральский город. Здесь делают танки и не улыбаются на улице. Но если копнуть чуть глубже, выясняется удивительная вещь: в Нижнем Тагиле давно и трепетно любят Буратино. Настолько, что провели биеннале в честь деревянного мальчишки, а теперь и научно-практическую конференцию.

Нижнетагильский социально-педагогический институт широко известен в научных кругах как один из крупнейших центров исследования детской литературы. Естественно, он не мог пройти мимо такого эталонного произведения, как сказка «Золотой ключик».

«Мы начали проводить конференции по детской книге с 2008 года, — рассказывает Анастасия Садриева, доцент кафедры технологий художественного образования Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. — Основателем был ректор Владимир Иванович Смирнов: у него подрастали внуки, и он задумался о том, что надо говорить о детском чтении. Каждый год была новая тема: “Детская книга о живой природе”, “Детская книга: радости и горести школьной поры” и так далее. Но однажды в нашем городе прошёл Первый фестиваль Буратино. В Доме художников выставлялись работы тагильских живописцев и скульпторов по мотивам Буратино и Пиноккио. Эта выставка произвела такое сильное впечатление, что мы подали заявку в Российский фонд фундаментальных исследований и выиграли конкурс на проведение научного мероприятия».

На Урале прошла научно-практическая конференция буратиноведов. | Источник: Остап Давыдов

На призыв тагильских коллег без промедления откликнулись лучшие умы отечественной филологии. Названия докладов звучат как песня: ««Побежденный Карабас» как первый апокрифический текст о Буратино, «Папа Карло ХХI века: история одиночества», «Буратино как прецедентный феномен в политическом дискурсе», «Буратино: искусственный интеллект или русская ментальность?».

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На конференции были настоящие звёзды, например, Ирина Арзамасцева, автор вузовского учебника по детской литературе. А из Екатеринбурга на конференцию приехал инициатор создания Энциклопедии Буратино Валерий Гудов и заявил, что назрел момент, когда необходимо всё, связанное с «Золотым ключиком» систематизировать и объединить.

«У нас сюжет истории о Буратино очень часто используется для анализа серьезных вопросов, часто не имеющих отношения к литературе, тем более к детской, — говорит Валерий Гудов, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета. — Книга о Буратино гениальная. Это книга, которую знают все, которую из поколения в поколение родители покупают и читают детям. Поскольку это сказка, в ней так называемые архетипы, макрообразы характеров и ситуаций, обстоятельств, и понимание того, что такое исторический процесс, и как он складывается, и система ценностей — что хорошо и что плохо. И образ главного героя, который бунтарь, но этот бунт в конечном итоге дает в жизни новые возможности, не только ему лично. Это очень многослойная сказка».

По мнению буратиноведов, Мальвина – образ дореволюционного педагога.

Энциклопедия Буратино существует пока в виде идеи, но предполагается, что это будет бумажная книга для чтения. Разделы будут посвящены персонажам: про каждого несколько статей. В энциклопедию войдут не только куклы и люди, но и другие канонические персонажи: сверчок, черепаха, летучая мышь. И уж поверьте, буратиноведы постараются добавить максимум смыслового разнообразия: (осторожно, спойлер!) Мальвина — образ дореволюционного педагога, Артемон — носитель функции самурая, Буратино — трикстер, Карабас Барабас — сатира на режиссёрские методы Всеволода Мейерхольда.

По задумке, книга должна давать разные взгляды на одного и того же героя, на одну и ту же ситуацию, чтобы создавать внутреннее напряжение, чтобы читатель удивлялся, не получая какого-то заданного ответа раз и навсегда.

Каждый из нас — немного буратиновед

Челябинский детский писатель Остап Давыдов выступил с докладом «Буратино: искусственный интеллект или русская ментальность?» Мы задали ему несколько вопросов.


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Светлана Бацан, АиФ-Челябинск: — Остап, вы — буратиновед?

Остап Давыдов: — Нет, я специалист по детской книге вообще, что не лишает меня права написать одну статью по буратиноведению.

Челябинский писатель Остап Давыдов в компании косплейщиц. | Источник: из личного архива Остапа Давыдова

— Почему вы решили принять участие в съезде?

— Потому что не так много есть конференций по детской книге. Уралу в этом смысле очень повезло: здесь зародился альманах «Детские чтения» Марии Литовской, здесь начинал Марк Липовецкий, американский профессор, написавший классическую научную статью о Буратино. Поэтому мероприятие всероссийского масштаба в таком месте пропустить было нельзя.

— В нескольких словах: о чём был ваш доклад?

— В теме «Буратино: искусственный интеллект или русская ментальность?» вопрос поставлен заведомо провокационно. На самом деле это попытка столкнуть точки зрения двух буратиноведов: Марка Липовецкого из США и Николая Малофеева из Красноярска.

Красноярец считает, что Буратино — концентрированное выражение русского характера, Липовецкий относит этот образ к советскому прошлому, выстроенному по определенным идеологическим правилам.

Искусственный интеллект — это как раз то, что действует по правилам, не мысля самостоятельно. Что позволяет нам заподозрить в Буратино андроида? Едва он появился на свет, сразу мечтает о курице и каше с малиновым вареньем, которых он никогда не видел. Папа Карло запрограммировал Буратино так, чтобы он ходил в школу, танцевал под шарманку, зарабатывая отцу на стаканчик вина. Однако деревянный робот быстро вышел из-под контроля своего создателя, с этого момента он перестал быть искусственным интеллектом.

— Конференция буратиноведов — это звучит смешно. А на самом деле насколько это важное событие?

— До сих пор единого интеллектуального пространства буратиноведов в стране не было, отдельные авторы этим занимались, вышла одна книга «Весёлые человечки», работали биографы Алексея Толстого. И теперь всё это собрано воедино. А «узкий круг» учёных-исследователей позволяет собрать большое количество людей: тех, кто пишет книги, библиотекарей, педагогов, социологов, психологов.

И вообще, представьте: есть такая странная фундаментальная наука, которая занимается отвлеченными вещами, впоследствии оборачивающимися реальными проектами. Сегодня все собрались поговорить о Буратино, Гарри Поттере или Коте Матроскине, а завтра создадут новые книги, спектакли, педагогические технологии и т. д.

По канону Буратино надо резать из сосны (но лучше кедр!)

Человек, который приложил руку к Всероссийскому съезду буратиноведов в самом прямом смысле — скульптор Станислав Дерябин из Нижнего Тагила. 25 лет назад он вырезал из дерева своего первого Буратино, и с тех пор не может остановиться. Если собрать все его носатые фигурки, можно плотно заполнить школьный спортзал.

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Это после выставки Дерябина тагильские филологи замахнулись на научную конференцию. И, конечно же, пригласили на неё мастера. С собой Станислав Дерябин привёз Буратино, сделанного из шахмат, Буратино в стиле Достоевского, Буратино — двойника Путина, многодетную семью Буратино, пень, внутри которого живет Некто, которому Буратино не дал ни одного яблока, Буратино из разделочной доски, из бельевых прищепок, Буратино — пасхальное яйцо, матрёшку, Буратино, рубленого топором и даже одного Буратино, которого выгрызли бобры.

«Мне принесли обгрызенный кусок ствола, я присмотрелся: это же Буратино! Осталось только нос приделать, — комментирует Станислав Дерябин. — По канону, Буратино надо делать из сосны, но лучший материал для него кедр».

Скульптор Станислав Дерябин 25 лет делает фигуры Буратино из дерева. Фото: Остап Давыдов. | Источник: Остап Давыдов

При такой богатой фантазии неудивительно, что со временем Станислав Дерябин потеснил с рынка Нижнего Тагила и всей Свердловской области целую страну — Китай. Китайские дешёвые и бездушные поделки проиграли великую битву за Буратино. С 90-х годов скульптор-самородок недорого продаёт людям свои произведения, носатого мальчишку чаще берут кому-то в подарок.

Это сейчас я в интернете, а много лет продавал сам, из рук в руки. И было так забавно видеть, как взрослые мужчины и женщины борются за игрушку, хватают её и убегают друг от друга. Знаю и печальные истории, когда разводились, и на полном серьёзе делили моего Буратино.
Станислав Дерябин

Вот так вот приобнимешь кедровую тёплую игрушку в красно-белом колпачке, и невольно согласишься с докладчиками в том, что «история Буратина — контрапункт смысловых партий о смысле и судьбах России». И это мы ещё с вами про анекдоты не поговорили. Всё-таки, тема серьёзная, не до шуточек.

Любопытные факты

Создатель Буратино Алексей Толстой после окончания Петербургского Технологического института в 1905 году проходил практику неподалёку от Нижнего Тагила — в Невьянске. Уральская достопримечательность — Невьянская наклонная башня — вдохновила Толстого, и он написал свой первый рассказ «Старая башня».

Большинство песен к детскому советскому фильму про Буратино написал Булат Окуджава. В детстве Булат Окуджава жил в Нижнем Тагиле.

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