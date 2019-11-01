Супруги из Великобритании дважды сорвали джекпот за одну лотерею

65-летние Гейл и Филипп Сэй из городка Ковентри в графстве Уэст-Мидлендс стали миллионерами, купив всего два лотерейных билета. Оба были с одинаковыми номерами (Гейл выбрала даты рождения членов своей семьи), и они не просто оказались выигрышными, но и сорвали джекпот по 500 тысяч фунтов (около 650 тысяч долларов) каждый.
По словам Гейл, они с мужем играли в британскую лотерею Thunderball около 20 лет, но за все эти годы выиграли не более 15 долларов, пишет The Sun.
Британка рассказала, что долго не могла поверить в свою удачу, когда сравнила выигрышные номера с цифрами в своем билете, и лишь спустя время осознала, что второй билет точно такой же, а значит, сумма выигрыша в 500 тысяч фунтов удвоится.
Как только супруги стали миллионерами, Гейл первым же делом уволилась с работы. Она работала уборщицей 6 дней в неделю, а сейчас женщина счастлива, что сможет наконец отдохнуть и выспаться. На выигранные деньги супруги Сэй планируют сделать в доме ремонт и купить первую машину.