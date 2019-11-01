15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
Совмещая несовместимое.
Фотограф и дизайнер из Атланты Стивен МакМеннами несколько лет назад увлекался приложением, позволяющим редактировать фото и создавать коллажи. Тогда мужчина заметил, что голова его дочери и картинка с воздушным шаром очень похожи по цветам, и решил объединить их в одно изображение. С этого началось его хобби, сделавшее Стивена популярным.
МакМеннами с помощью фоторедактора создает сюрреалистичные коллажи, комбинируя снимки несвязанных между собой предметов.
На один коллаж у него уходит до нескольких недель, пока МакМенни не найдет идельно совместимую пару изображений.
Екатерина Гура