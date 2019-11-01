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40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность

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40
фотографий
40
фотографий

Фотограф и дизайнер из Атланты Стивен МакМеннами несколько лет назад увлекался приложением, позволяющим редактировать фото и создавать коллажи. Тогда мужчина заметил, что голова его дочери и картинка с воздушным шаром очень похожи по цветам, и решил объединить их в одно изображение. С этого началось его хобби, сделавшее Стивена популярным.

МакМеннами с помощью фоторедактора создает сюрреалистичные коллажи, комбинируя снимки несвязанных между собой предметов.

Примечательно, что Стивен не использует стоковые фото, а все снимки делает сам.

На один коллаж у него уходит до нескольких недель, пока МакМенни не найдет идельно совместимую пару изображений.

Екатерина Гура

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