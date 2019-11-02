Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лавров раскрыл договоренности Путина и Эрдогана по Сирии Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии
Фоторепортажи
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
11:37 (мск), источник: Известия

И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших

Яркие карнавальные костюмы, зловещий грим, сахарные черепа и всеобщее веселье в День мертвых.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

День мертвых, когда души усопших родственников возвращаются в родной дом, отмечают 1 и 2 ноября в Мексике. Кладбища к празднику украшают цветами, фруктами и лентами, а дорогу домой помечают горящими свечами. На улицах устраивают карнавалы, продают сладости в виде черепов и фигурки Катрины — скелета, одетого в женское платье, главного персонажа праздника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Алан Мур, Эд Ширан и Пригов: главные книги октября
«Из-за соцсетей мы стали больше узнавать о проблемах»
Взрыв на танкере в Находке. Главное
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Сноуден объяснил свое нежелание общаться с российскими СМИ
СМИ: Шойгу раскритиковал подчиненных после стрельбы в Забайкалье
Огромный слон решил «отдохнуть» на автомобиле в Таиланде
Для непобедимого украинского боксера нашли нового соперника
Загитова не смогла выиграть короткую программу на этапе Гран-при
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Новая Toyota RAV4 — самый крутой кроссовер или нет? Мы протестировали почти все версии, которые предлагаются в России
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
7-летняя дочь Орбакайте в салоне красоты умилила сеть Девочка отправилась в салон маникюра
Леди
Звездные красотки 50+ с бурной личной жизнью Листай нашу галерею и читай о знаменитостях, которые не боятся после 50 лет вступать в новые отношения.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь