11:37 (мск), источник: Известия
И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
Яркие карнавальные костюмы, зловещий грим, сахарные черепа и всеобщее веселье в День мертвых.
День мертвых, когда души усопших родственников возвращаются в родной дом, отмечают 1 и 2 ноября в Мексике. Кладбища к празднику украшают цветами, фруктами и лентами, а дорогу домой помечают горящими свечами. На улицах устраивают карнавалы, продают сладости в виде черепов и фигурки Катрины — скелета, одетого в женское платье, главного персонажа праздника.