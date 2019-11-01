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15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»

Верховный суд России ликвидировал общественное движение «За права человека» Льва Пономарева по требованию Минюста. Ранее об этом попросил Минюст из-за неоднократных нарушений закона об «иностранных агентах» и несоответствия устава движения Гражданскому кодексу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Лев Пономарев заявил, что организация намерена продолжить работу, несмотря на решение суда.

Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России.
Лев Пономарев
(сказал он «Интерфаксу»)
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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил агентству, что готов заняться этой ситуацией. «Если Пономарев обратится, будем разбираться, естественно», — сказал он.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. В него входят региональные и местные правозащитные организации. Движение занимается защитой прав заключенных, свободного предпринимательства, прав граждан на свободные и справедливые выборы и независимых СМИ; противодействием репрессивной наркополитике и политическим репрессиям, а также другой правозащитной деятельностью. В феврале 2019 года организацию включили в список «иностранных агентов».

Напомним, суд уже трижды за последнее время штрафовал главу движения «За права человека» Льва Пономарева за нарушение закона об «иностранных агентах». До этого, в июне, Пономарев был оштрафован на 300 тыс. руб. за «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». На 300 тыс. руб. было оштрафовано и само движение «За права человека».

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