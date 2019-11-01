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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантские скелеты «вышли» из-под земли в Мехико (фото)

Но они никого не пугают.

1 и 2 ноября в Мексике традиционно отмечается важный и популярный праздник Día de los Muertos («День мертвых»). Его часто путают с Хэллоуином, но происхождение и философия у них разные. Хотя, как и в случае с Хэллоуином, одним из главных атрибутов праздника является скелет.

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Накануне массовых празднований на одной из улиц в муниципалитете Тлахуак в Мехико появились гигантские скелеты. Картонные черепа и кости «вырвались» из-под земли и остались лежать на асфальте.

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Скелеты были созданы семьей местных художников, работающих под брендом Jaén Cartonería. Традиция предварять День мертвых с помощью картонных скелетов появилась еще 8 лет назад, и каждый год художники придумывают все новые варианты «появления» жутких гостей и увеличивают их в размерах. Например, в этом году высота одного скелета достигла 3,5 метров, а другого — 2 метров.

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Художник Раймундо Медина Хаэн рассказал, что на изготовление скелетов у него ушло около года, а собрали их перед праздником всего за два дня.

Екатерина Гура

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