16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантские скелеты «вышли» из-под земли в Мехико (фото)
Но они никого не пугают.
1 и 2 ноября в Мексике традиционно отмечается важный и популярный праздник Día de los Muertos («День мертвых»). Его часто путают с Хэллоуином, но происхождение и философия у них разные. Хотя, как и в случае с Хэллоуином, одним из главных атрибутов праздника является скелет.
Накануне массовых празднований на одной из улиц в муниципалитете Тлахуак в Мехико появились гигантские скелеты. Картонные черепа и кости «вырвались»
Скелеты были созданы семьей местных художников, работающих под брендом Jaén Cartonería. Традиция предварять День мертвых с помощью картонных скелетов появилась еще 8 лет назад, и каждый год художники придумывают все новые варианты «появления» жутких гостей и увеличивают их в размерах. Например, в этом году высота одного скелета достигла 3,5 метров, а другого — 2 метров.
Художник Раймундо Медина Хаэн рассказал, что на изготовление скелетов у него ушло около года, а собрали их перед праздником всего за два дня.
Екатерина Гура