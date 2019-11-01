17:22 (мск), источник: ТАСС
Выручку с показа шоу Навки «Аленький цветочек» передадут на лечение Заворотнюк
За внешней хрупкостью и красотой актрисы скрывается сильная и волевая личность, отметила олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания Navka Show перечислит средства, собранные с продажи билетов на показ шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, исполнителю главной роли в проекте Петру Чернышеву и его супруге, актрисе Анастасии Заворотнюк на ее лечение. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте компании.
«За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС “Мегаспорт” “Аленький цветочек” 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации», — цитируют на сайте продюсера шоу, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.
По ее словам, за внешней хрупкостью и красотой актрисы скрывается сильная и волевая личность.
Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом.
Премьерный показ мюзикла на льду «Аленький цветочек» по одноименной сказке Сергея Аксакова состоялся в декабре 2018 года. Роль младшей дочки купца Настеньки исполняет сама Навка, в образе Чудовища перед зрителями предстает пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. В роли Купца — двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко. Свои голоса героям подарили популярные исполнители Ани Лорак, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Николай Басков.
Информация об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения, что актриса борется с онкологическим заболеванием.
Российская актриса театра и кино окончила