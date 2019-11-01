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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка похудела на 72 кг после насмешек сына

Обидные слова стали стимулом к удивительной трансформации.

35-летняя Шона Харшман из Северной Дакоты в США несколько лет назад весила 133 килограмма. Она была полной еще со школы, но ее вес начал катастрофически увеличиваться после рождения троих детей.

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Оправдывая себя беременностью, Шона питалась исключительно фастфудом и сладостями. После рождения сыновей она пыталась сидеть на различных диетах, но быстро срывалась.

Однако все изменилось в 2015 году, когда ее трехлетний сын начал называть ее толстой, дразнить и смеяться над ней. По словам девушки, это был тот самый предел. Сначала она просто плакала от обиды, но затем решила взять себя в руки, пишет The Sun.

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Шона обратилась за помощью к специалисту, и ей назначили операцию по уменьшению желудка. Для того, чтобы все прошло успешно, она должна была скинуть около 10 килограммов самостоятельно.

Доктор расписал ей меню, и женщина начала худеть. Спустя пару месяцев она перенесла операцию, а затем начался восстановительный процесс. Подготовка к операции и реабилитация приучили девушку к контролю пищи, она начала внимательно следить за тем, что ест, и правильно рассчитывать размеры порций.

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За четыре года Шона сбросила 72 килограмма и превратилась в настоящего эксперта по питанию. Она ведет свой блог, где публикует вкусные и полезные рецепты, а также рассказывает о своем опыте.

Екатерина Гура

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