17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка похудела на 72 кг после насмешек сына
Обидные слова стали стимулом к удивительной трансформации.
35-летняя Шона Харшман из Северной Дакоты в США несколько лет назад весила 133 килограмма. Она была полной еще со школы, но ее вес начал катастрофически увеличиваться после рождения троих детей.
Оправдывая себя беременностью, Шона питалась исключительно фастфудом и сладостями. После рождения сыновей она пыталась сидеть на различных диетах, но быстро срывалась.
Однако все изменилось в 2015 году, когда ее трехлетний сын начал называть ее толстой, дразнить и смеяться над ней. По словам девушки, это был тот самый предел. Сначала она просто плакала от обиды, но затем решила взять себя в руки, пишет The Sun.
Шона обратилась за помощью к специалисту, и ей назначили операцию по уменьшению желудка. Для того, чтобы все прошло успешно, она должна была скинуть около 10 килограммов самостоятельно.
Доктор расписал ей меню, и женщина начала худеть. Спустя пару месяцев она перенесла операцию, а затем начался восстановительный процесс. Подготовка к операции и реабилитация приучили девушку к контролю пищи, она начала внимательно следить за тем, что ест, и правильно рассчитывать размеры порций.
За четыре года Шона сбросила 72 килограмма и превратилась в настоящего эксперта по питанию. Она ведет свой блог, где публикует вкусные и полезные рецепты, а также рассказывает о своем опыте.
Екатерина Гура