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18:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Редкую белоснежную белку нашли у замка королевы в лесах Шотландии

Необычную белку заметили зоозащитники на востоке Шотландии — она полностью белого цвета. Специалисты предполагают, что это — красная белка, но пока не уверены, что это точно альбинос.

Источник: NESBIP

По сведениям экспертов, это скорее красная, нежели серая белка, — видно, что в кисточках на ее ушах отсутствует серый пигмент.

Белку запечатлели экоактивисты, которые занимаются защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии.

Теперь им предстоит выяснить, действительно ли им повстречалась белка-альбинос с красными глазами.

Источник: NESBIP
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«Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза», — сказал зоозащитник Гвен Маггс.

«В любом случае, это редкая и впечатляющая находка», — добавил он.

«Частично белые животные, — воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи, — время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы», — заметил Алекс Стюарт, координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию.

«Подобные наблюдения действительно демонстрируют то, как важно с открытостью смотреть на мир — здесь много других удивительных диких животных, которых можно увидеть и услышать, и даже белые красные белки», — добавил он.

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