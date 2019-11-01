Редкую белоснежную белку нашли у замка королевы в лесах Шотландии

По сведениям экспертов, это скорее красная, нежели серая белка, — видно, что в кисточках на ее ушах отсутствует серый пигмент.
Белку запечатлели экоактивисты, которые занимаются защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии.
Теперь им предстоит выяснить, действительно ли им повстречалась белка-альбинос с красными глазами.
«Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза», — сказал зоозащитник Гвен Маггс.
«В любом случае, это редкая и впечатляющая находка», — добавил он.
«Частично белые животные, — воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи, — время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы», — заметил Алекс Стюарт, координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию.
«Подобные наблюдения действительно демонстрируют то, как важно с открытостью смотреть на мир — здесь много других удивительных диких животных, которых можно увидеть и услышать, и даже белые красные белки», — добавил он.