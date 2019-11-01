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18:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Латвия объявила Лепса персоной нон грата

Латвия включила российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Основываясь на оценках служб безопасности и п. 2 ст. 61 закона “Об иммиграции”, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (настоящая фамилия певца.— “Ъ”) в список нежелательных персон, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал министр в Facebook.

В июле министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД республики Сандиса Гиргенса за посещение концерта Лепса в Юрмале. По мнению главы Минюста, Гиргенс «унизил латвийское государство» тем, что «сидел в первых рядах на концерте Лепса». Также Янис Борданс выразил недовольство тем, что МВД к тому моменту не обеспечило попадание «близкого к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам» певца в черный список граждан, которым запрещен въезд в страну.

Григорий Лепс с 2013 года находится под американскими санкциями из-за подозрений в связях с организованной преступностью. В 2016 году ему было отказано в британской визе, а в 2018 году его не пустили в Израиль. В мае 2019 года Лепсу был запрещен въезд в Литву.

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