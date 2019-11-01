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19:53 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

После того как приказ вступит в силу, гражданам не придется предоставлять документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в территориальном отделении Пенсионного фонда России.

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Кроме того, пенсии будут устанавливать на основании данных государственных информационных систем.

Так, сведения об инвалидности будут брать из федерального реестра инвалидов; данные о гражданском состоянии, рождении и смерти — из единого реестра записей актов гражданского состояния; о гражданстве, паспорте и других документах, удостоверяющих личность, а также адресе и другие данные — в единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Как отметили в Минтруде, принятие проекта позволит устанавливать пенсию на основании сведений, полученных от государственных органов, учреждений, организаций.

«Например, при получении сведений о продлении срока действия вида на жительство из органов внутренних дел, о продлении срока обучения — из образовательного заведения», — уточняется в релизе.

В таком случае выплату возобновят без заявления гражданина и соответствующих документов, добавляется в сообщении.

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