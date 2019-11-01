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20:46 (мск), источник: Ведомости

Минздрав ответил на претензии к обеспечению россиян инсулином

Министерство здравоохранения России заявило об отсутствии дефицита инсулина в российских регионах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства, поступившем в редакцию «Ведомостей». «Объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность», — отмечается в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

По данным аналитической базы IQVIA 2019 г. российский рынок инсулина за период сентябрь 2018 г. — август 2019 г. составил 14,8 млн упаковок, средний ежегодный прирост составляет 6%. Минздрав отмечает, что крупнейшие зарубежные производители локализовали свое производство в России.

Как уточнило ведомство, анализ закупок инсулина по итогам трех кварталов показал, что только в 21 регионе России число несостоявшихся закупок превышает 33%.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в ряде регионов зафиксированы перебои с обеспечением инсулином. По данным издания, дефицит связан с отказом от импортных закупок. Как писал в августе РБК, в этом году была сорвана четверть всех аукционов по госзакупкам инсулина. Причиной стали слишком низкие цены, которые выставляют заказчики — госучреждения.

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