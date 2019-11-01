Минздрав ответил на претензии к обеспечению россиян инсулином

По данным аналитической базы IQVIA 2019 г. российский рынок инсулина за период сентябрь 2018 г. — август 2019 г. составил 14,8 млн упаковок, средний ежегодный прирост составляет 6%. Минздрав отмечает, что крупнейшие зарубежные производители локализовали свое производство в России.
Как уточнило ведомство, анализ закупок инсулина по итогам трех кварталов показал, что только в 21 регионе России число несостоявшихся закупок превышает 33%.
Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в ряде регионов зафиксированы перебои с обеспечением инсулином. По данным издания, дефицит связан с отказом от импортных закупок. Как писал в августе РБК, в этом году была сорвана четверть всех аукционов по госзакупкам инсулина. Причиной стали слишком низкие цены, которые выставляют заказчики — госучреждения.