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00:15 (мск), источник: РИА Новости

В Киото туристам запретили фотографировать гейш

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Киото, в историческом квартале Гион, туристам запретили фотографировать гейш, сообщает The Telegraph.

Источник: AFP 2019

Новые правила начали действовать с 25 октября. Сделать снимок гейши теперь можно только с ее разрешения. Знаки, рассказывающие о нововведении, появились на улицах города. Нарушителям грозит штраф в 10 тысяч иен (около шести тысяч рублей).

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В последние годы жители Киото жаловались на поведение иностранцев. Поэтому 30 сентября министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и власти Киото выпустили на английском и китайском языках руководство по этикету для путешественников из-за рубежа.

Их просили не заходить на частную территорию, не есть на улице, соблюдать правила приличия, принятые в стране, и не фотографировать гейш без разрешения. Последние жаловались, что туристы не только делают снимки, но и пытаются прикоснуться к кимоно, украшениям и парику.

В Гионе установлены камеры наблюдения, поэтому, если нарушителя и не поймают за руку, то могут найти по видеозаписи. Хотя пока не ясно, кому поручено обеспечивать соблюдение новых норм, пишет издание.

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