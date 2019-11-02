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00:29 (мск), источник: Коммерсантъ

«Отнеситесь к этому с уважением и оставьте меня в покое»

Эдвард Сноуден объяснил свое нежелание общаться с российскими СМИ.

Источник: AP 2019

«Тот, кто сталкивается с серьезной угрозой, может не хотеть, чтобы его лицо каждый день показывали в газетах и на телевидении в месте, где он живет. Дело не в “российской прессе”, а в здравом смысле: я предпочитаю приватность и свободу, а не известность и узнаваемость в метро. Прошу отнестись к этому с уважением и оставить меня в покое. Спасибо», — так Эдвард Сноуден в пятницу вечером ответил корреспонденту «Ъ» в Твиттере на вопрос, почему он не дает интервью российским СМИ.

Ранее «Ъ» неоднократно просил об интервью, однако Эдвард Сноуден оставлял запросы без ответа.

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В сентябре российский адвокат бывшего сотрудника американских спецслужб Анатолий Кучерена сказал «Ъ», что его клиент «принципиально не хочет общаться с российскими СМИ». Причину он не назвал.

Эдвард Сноуден за время пребывания в Москве (он прибыл в российскую столицу из Гонконга в июне 2013 года) не дал ни одного интервью российским СМИ. Издание lifenews.ru лишь несколько раз публиковало его фотографии. Из ответа Эдварда Сноудена «Ъ» в Твиттере следует, что он не хочет стать узнаваемым в России. Это, впрочем, не помешало ему выпустить автобиографическую книгу и дать западным СМИ более десятка интервью по поводу ее появления в продаже.


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Напомним, что в своих мемуарах бывший сотрудник ЦРУ и АНБ рассказал о своей жизни и о том, что заставило его скачать и передать журналистам тысячи секретных документов о глобальной системе электронной слежки и шпионажа, созданной спецслужбами США и их союзников. Из книги следует, что он счел крайне несправедливым и противозаконным грубое вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, иностранных правительств и работу международных организаций, прикрываемое заботой о безопасности США.

При этом в своей книге Эдвард Сноуден впервые рассказал о том, что по прилете из Гонконга в Москву его пытались завербовать российские спецслужбы.

«Он (сотрудник ФСБ.— “Ъ”) откашлялся и на хорошем английском, как говорят в ЦРУ, сделал попытку “вербовки с наскока”: речь идет о предложении со стороны иностранной разведки, которое вкратце можно описать как “давайте работать с нами” ... Я понимал, что мне нужно как можно быстрее остановить этот разговор». Ранее сторонники Эдварда Сноудена из Wikileaks утверждали, что попыток его вербовки со стороны российских спецслужб не было.

Между тем в книге нет одного из ключевых эпизодов, о котором в 2013 году впервые сообщил «Ъ» и который позже подтвердил президент РФ Владимир Путин: как Эдвард Сноуден посещал российское генконсульство в Гонконге и целенаправленно просил убежища в России. В своих многочисленных интервью западным СМИ по поводу выхода книги он говорит, что оказался в России случайно и хотел бы переехать в другую страну.

В России мемуары Эдварда Сноудена будут опубликованы в ноябре.

Елена Черненко

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