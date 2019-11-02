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13:07 (мск), источник: Интерфакс

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил «Интерфаксу» в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Источник: РИА "Новости"
Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании и пришли к выводу, что инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба.
Анатолий Кучерена
адвокат

По его словам, в письме от директора ООО «Ритмарт» говорится, что фотоснимок Асмус предоставил им один из посетителей, попросивший продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг в одном из павильонов ВДНХ, «не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намерение показать работу печатающего устройства».

Накануне Кучерена сообщил «Интерфаксу», что после того, как актриса была потрясена новостью о том, что ее изображение посетители выставки увидели на одном из образцов мраморной плиты, было принято решение о предъявлении претензий и последующем судебном иске с требованием о компенсации морального и материального вреда.

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