Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании и пришли к выводу, что инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба.
По его словам, в письме от директора ООО «Ритмарт» говорится, что фотоснимок Асмус предоставил им один из посетителей, попросивший продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг в одном из павильонов ВДНХ, «не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намерение показать работу печатающего устройства».
Накануне Кучерена сообщил «Интерфаксу», что после того, как актриса была потрясена новостью о том, что ее изображение посетители выставки увидели на одном из образцов мраморной плиты, было принято решение о предъявлении претензий и последующем судебном иске с требованием о компенсации морального и материального вреда.