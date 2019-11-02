12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огромный слон решил «отдохнуть» на автомобиле в Таиланде
Водитель спасался бегством.
34-летний слон по кличке Дуэа прилег на автомобиль туриста в национальном парке «Кхауяй» в Таиланде, сообщает AFP.
Животное весом 7 тонн сперва поставило на авто передние ноги, а затем взгромоздилось на машину целиком. Слон разнес заднее стекло, погнул крышу и кузов. Водителю удалось быстро выбраться из авто, он не пострадал.
Туристам, которые следуют через «Кхауяй», рекомендуют держаться от слонов на расстоянии минимум 30 метров.
Анна Лысенко