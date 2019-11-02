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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромный слон решил «отдохнуть» на автомобиле в Таиланде

Водитель спасался бегством.

34-летний слон по кличке Дуэа прилег на автомобиль туриста в национальном парке «Кхауяй» в Таиланде, сообщает AFP.

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Животное весом 7 тонн сперва поставило на авто передние ноги, а затем взгромоздилось на машину целиком. Слон разнес заднее стекло, погнул крышу и кузов. Водителю удалось быстро выбраться из авто, он не пострадал.

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Туристам, которые следуют через «Кхауяй», рекомендуют держаться от слонов на расстоянии минимум 30 метров.

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Анна Лысенко

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