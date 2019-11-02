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18:24 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав изменил нормы потребления соли в соответствии с рекомендациями ВОЗ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова подписала приказ, фиксирующий изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с ним, пишет в своем телеграм-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Здесь учитывается вся соль, потребляемая человеком, то есть поступающая со всей пищей, а не только та, что используется для досаливания.

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При этом, отмечает замминистра, люди нередко употребляют в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта или инсульта.

Салагай приводит способы сокращения потребления соли, которые предлагает ВОЗ.


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Это сокращение использования соли при приготовлении пищи и сокращение потребления соленых закусок (cюда же относится, например, соевый соус).

Кроме того, рекомендуется убрать солонки со стола, чтобы не досаливать без особой необходимости. А также внимательнее изучать этикетки и выбирать товары с низким содержанием соли.

Как отмечает Салагай, указание на то, что некоторые виды соли не вызывают гипертонии, т.к. имеют природное происхождение, не соответствуют истине.

Главным является не происхождение соли, а количество содержащегося в ней натрия.

В приказе также отмечается, что согласно рекомендациям ВОЗ вся пищевая соль должна быть йодирована, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.

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